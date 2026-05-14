加州州長初選 最後一場電視辯論今晚登場

6月2日加州州長初選進入三周倒計時，候選人今晚（14日）將進行最後一場電視辯論。圖為此前辯論場景。路透社

6月2日加州 州長初選進入三周倒計時，候選人今晚（14日）將進行最後一場電視辯論，預計成為爭取中間選民的關鍵交鋒。重要看點包括：生活負擔、住房危機、公共安全等議題。

14日晚的辯論，將由CBS全州聯播，南加 觀眾可透過KCBS 2和KCAL 9電視頻道觀看，相關數位平台同步直播。辯論下午5時開始暖場，5時30分至7時正式辯論。根據主辦方，主題將聚焦生活負擔、住房危機、公共安全、保險問題、遊民政策、氣候政策、教育與醫療保健等。與先前幾場辯論不同的是，本次辯論候選人將被允許直接互相提問，火藥味預期更濃。

由於目前仍有不少選民尚未決定支持對象，預計14日的辯論將成為初選前最後一次關鍵交鋒，也可能成為影響搖擺選民的重要時刻。

共和黨籍河濱縣警長Chad Bianco以及政治評論員Steve Hilton；民主黨籍前聯邦衛生與公共服務部長Xavier Becerra、聖荷西市長Matt Mahan、前聯邦眾議員Katie Porter、億萬富豪兼環保倡議者Tom Steyer，以及前洛杉磯 市長Antonio Villaraigosa確認出席。

最新民調顯示，此次州長初選選情仍然膠著。Emerson College 5月9日至10日針對1000名可能投票選民進行的調查，民主黨Becerra以19%支持率暫時領先；共和黨Hilton以17.1%緊追其後；Steyer則以16.6%排名第三。

Bianco獲得10.7%支持率，Porter為10.3%；Mahan為7.9%，Villaraigosa僅4%。值得注意的是，仍有12.1%的選民尚未決定投票對象，顯示選戰仍有相當大變數。

本周稍早由Kreate Strategies公司發布的全州範圍民調結果則顯示，共和黨Hilton居榜首，支持率22%。民主黨Becerra20%，Steyer14%。

數據顯示，目前全州範圍內僅有約3%的選票已被寄回；這意味著，眼下正是各候選人展開最後衝刺、全力爭取選票的關鍵時刻。