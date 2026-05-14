MLB/今井達也復出表現仍掙扎 太空人持續給予機會

休士頓太空人 近期最大的問題，已經不只是戰績低迷，而是整個先發輪值幾乎陷入撐一天算一天的狀態。日籍右投今井達也的回歸原本被視為重要止血點，但他在復出首戰的表現卻再次讓外界擔憂，也讓總教練埃斯帕達（Joe Espada）面臨更艱難的抉擇。

太空人日前在主場以2比10敗給西雅圖 水手，球隊吞下近期四連敗，對戰水手更苦吞跨季九連敗。今井達也在這場比賽傷癒復出，卻只投4局就失掉6分，被敲5支安打，另外還出現3次保送與2次觸身球，控球問題依舊嚴重。這場比賽後，他本季防禦率暴增至9.24，而更麻煩的是，他今年12又2/3局裡已經送出14次保送與3次觸身球，至今仍無法真正適應大聯盟打者與好球帶節奏。

今井是在今年休賽季以3年5400萬美元合約加盟太空人，球團原本期待這位前日本職棒王牌能成為輪值的重要補強。然而開季後他的狀況始終不穩，4月中旬更因右手疲勞進入傷兵名單。復健期間，他在小聯盟兩場復健賽同樣狀況不佳，不只失分偏高，還頻繁出現保送。即便如此，由於太空人輪值傷兵過多，球隊仍決定提前讓他回到大聯盟先發。

這次對水手的比賽，太空人教練團已經幫今井簡化策略，球隊要求他專注在自己最有把握的兩種球路，希望藉此提升進攻好球帶能力。今井在賽中僅使用伸卡球取代原本的四縫線速球以搭配他的滑球，甚至完全沒有使用原本在日本職棒頗具代表性的指叉球。埃斯帕達賽後坦言，球隊希望他先把控球穩定下來，再慢慢把其他球路加回去，但目前看來效果仍有限。

不過比起單場失利，更值得注意的是太空人對今井的態度。儘管他復出首戰再度爆炸，但埃斯帕達賽後仍公開表示：「他下一場還是會先發。」這句話其實透露出太空人現在幾乎沒有其他選擇。球隊本季先發輪值傷兵問題極為嚴重，包括多名主力投手都在傷兵名單內，整體輪值防禦率甚至一度是全聯盟最差之一。外界普遍認為，即便今井狀況不理想，太空人目前仍必須繼續給他機會。

從技術面來看，今井最大的問題並不只是被打，而是無法穩定進入球數領先。他在日本職棒時期本來就不是控球型投手，而是依靠球威與指叉球製造揮空，但來到大聯盟後，打者對壞球的耐心更高，他原本能騙到揮棒的球，如今常常變成保送。再加上大聯盟用球、投手丘節奏與ABS電子輔助判決系統，都讓他必須重新調整投球習慣。

當然，太空人內部目前仍相信今井有能力修正。球團高層與教練團認為，他的球威其實沒有太大問題，真正需要改善的是投球節奏與信心。從這場比賽來看，他的新伸卡球其實有一定效果，真正被重擊的大多是失投滑球。如果他能重新找回指叉球的壓制力，理論上還是有機會成為合格輪值戰力。

只是對現在的太空人而言，時間恐怕不站在他們這邊。球隊目前戰績已跌到美聯墊底附近，創下近年最差開季之一。當球隊原本期待的大型補強遲遲無法進入狀況，輪值又持續消耗牛棚，整體壓力只會越來越大。今井達也接下來每一次先發，不只是他個人在大聯盟的生存考驗，也可能左右太空人這個賽季還有沒有機會重新回到競爭行列。