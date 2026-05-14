我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習會結束 用時2小時15分鐘 川普將遊北京天壇

MLB/今井達也復出表現仍掙扎 太空人持續給予機會

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00

休士頓太空人近期最大的問題，已經不只是戰績低迷，而是整個先發輪值幾乎陷入撐一天算一天的狀態。日籍右投今井達也的回歸原本被視為重要止血點，但他在復出首戰的表現卻再次讓外界擔憂，也讓總教練埃斯帕達（Joe Espada）面臨更艱難的抉擇。

太空人日前在主場以2比10敗給西雅圖水手，球隊吞下近期四連敗，對戰水手更苦吞跨季九連敗。今井達也在這場比賽傷癒復出，卻只投4局就失掉6分，被敲5支安打，另外還出現3次保送與2次觸身球，控球問題依舊嚴重。這場比賽後，他本季防禦率暴增至9.24，而更麻煩的是，他今年12又2/3局裡已經送出14次保送與3次觸身球，至今仍無法真正適應大聯盟打者與好球帶節奏。

今井是在今年休賽季以3年5400萬美元合約加盟太空人，球團原本期待這位前日本職棒王牌能成為輪值的重要補強。然而開季後他的狀況始終不穩，4月中旬更因右手疲勞進入傷兵名單。復健期間，他在小聯盟兩場復健賽同樣狀況不佳，不只失分偏高，還頻繁出現保送。即便如此，由於太空人輪值傷兵過多，球隊仍決定提前讓他回到大聯盟先發。

這次對水手的比賽，太空人教練團已經幫今井簡化策略，球隊要求他專注在自己最有把握的兩種球路，希望藉此提升進攻好球帶能力。今井在賽中僅使用伸卡球取代原本的四縫線速球以搭配他的滑球，甚至完全沒有使用原本在日本職棒頗具代表性的指叉球。埃斯帕達賽後坦言，球隊希望他先把控球穩定下來，再慢慢把其他球路加回去，但目前看來效果仍有限。

不過比起單場失利，更值得注意的是太空人對今井的態度。儘管他復出首戰再度爆炸，但埃斯帕達賽後仍公開表示：「他下一場還是會先發。」這句話其實透露出太空人現在幾乎沒有其他選擇。球隊本季先發輪值傷兵問題極為嚴重，包括多名主力投手都在傷兵名單內，整體輪值防禦率甚至一度是全聯盟最差之一。外界普遍認為，即便今井狀況不理想，太空人目前仍必須繼續給他機會。

從技術面來看，今井最大的問題並不只是被打，而是無法穩定進入球數領先。他在日本職棒時期本來就不是控球型投手，而是依靠球威與指叉球製造揮空，但來到大聯盟後，打者對壞球的耐心更高，他原本能騙到揮棒的球，如今常常變成保送。再加上大聯盟用球、投手丘節奏與ABS電子輔助判決系統，都讓他必須重新調整投球習慣。

當然，太空人內部目前仍相信今井有能力修正。球團高層與教練團認為，他的球威其實沒有太大問題，真正需要改善的是投球節奏與信心。從這場比賽來看，他的新伸卡球其實有一定效果，真正被重擊的大多是失投滑球。如果他能重新找回指叉球的壓制力，理論上還是有機會成為合格輪值戰力。

只是對現在的太空人而言，時間恐怕不站在他們這邊。球隊目前戰績已跌到美聯墊底附近，創下近年最差開季之一。當球隊原本期待的大型補強遲遲無法進入狀況，輪值又持續消耗牛棚，整體壓力只會越來越大。今井達也接下來每一次先發，不只是他個人在大聯盟的生存考驗，也可能左右太空人這個賽季還有沒有機會重新回到競爭行列。

太空人 西雅圖 休士頓

上一則

華人租房給5學生 遭集體欠租 收房後結果傻眼

延伸閱讀

MLB／老虎傷病潮瓦德茲還遭禁賽 李灝宇可能機會更多

MLB／老虎傷病潮瓦德茲還遭禁賽 李灝宇可能機會更多
MLB／太空人3：5不敵金鶯 鄧愷威本季初先發投3局失2分吞敗投

MLB／太空人3：5不敵金鶯 鄧愷威本季初先發投3局失2分吞敗投
MLB／大谷翔平本季最長先發 7局8K失2分又吞敗投

MLB／大谷翔平本季最長先發 7局8K失2分又吞敗投
MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

MLB／大谷翔平連9戰未開轟 史奈爾復出首戰不敵勇士

MLB／大谷翔平連9戰未開轟 史奈爾復出首戰不敵勇士
村上宗隆敲MLB第15轟 有望挑戰賈吉單季62轟

村上宗隆敲MLB第15轟 有望挑戰賈吉單季62轟

熱門新聞

參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了