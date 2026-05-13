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IAEC雅利舞校5周年慶典登場 華裔青少年舞出中華文化

記者張宏／洛杉磯即時報導
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匯報演出共呈現十餘個節目，內容涵蓋中國民間舞、中國少數民族舞、現代舞、街舞、拉丁...
匯報演出共呈現十餘個節目，內容涵蓋中國民間舞、中國少數民族舞、現代舞、街舞、拉丁舞及芭蕾舞等。（主辦方提供）

在社區活躍且多次參加世界日報年節展活動的IAEC雅利舞蹈學院Rancho分校，日前舉辦成立五周年慶典暨2026匯報演出，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺和文化領事萬知其出席並鼓勵青少年更好傳承和發揚中華優秀文化。

王太鈺表示，他一直關注南加華人社區青少年的各項文化活動，他每次參加雅利舞校活動，都對孩子們的舞蹈技藝印象深刻，該校在培養華裔青少年藝術人才等方面成果顯著。舞蹈事業不僅可修身健體，還能鍛鍊意志、陶冶情操，且中華民族民間舞蘊含著優秀文化的精髓，透過舞蹈可學習與欣賞，更深刻感知中華文化魅力。他希望舞校越辦越好，為促進中美人民之間的理解與友誼作出更大貢獻。

雅利舞校校長劉亞麗表示，Rancho分校五年來經歷許多挑戰與收穫，有歡樂也有艱難，但最終都克服走到今天。未來將持續努力，為孩子們打造嶄新的舞蹈發展之路。當晚匯報演出共呈現十餘個節目，內容涵蓋中國民間舞、中國少數民族舞、現代舞、街舞、拉丁舞及芭蕾舞等，幾乎涵蓋主要舞蹈類型，展現舞校全面的教學體系與師資力量。參與學員包括少兒、青少年及成人舞蹈愛好者200多人。

聖蓋博市議員吳程遠和僑領蔡成華也出席活動，吳程遠表示，雅利舞校培養出眾多優秀的青少年文藝人才，明年是聖蓋博大劇院100周年，他希望雅利舞校的學生們能前往演出。

從左二至右依次是舞校藝術總監唐瑩、蔡成華、中領館方知其領事、王太鈺參贊、校長劉亞...
從左二至右依次是舞校藝術總監唐瑩、蔡成華、中領館方知其領事、王太鈺參贊、校長劉亞麗、福建商會會長楊麗楨和大連經貿文化聯合會會長潘鐳等在活動現場交流。（主辦方提供）

聖蓋博市議員吳程遠（中）為校長劉亞麗（右）和唐瑩頒發賀狀。（主辦方提供）
聖蓋博市議員吳程遠（中）為校長劉亞麗（右）和唐瑩頒發賀狀。（主辦方提供）

雅利舞蹈學院校長劉亞麗（左三）、藝術總監唐瑩（左二）和Rancho分校校長申燦（...
雅利舞蹈學院校長劉亞麗（左三）、藝術總監唐瑩（左二）和Rancho分校校長申燦（右三）與老師們合影。（主辦方提供）

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