郵輪成病毒溫床 別忽視這些症狀 大規模疫情還會爆？

涉漢他病毒疫情郵輪「宏迪亞斯」號。（歐新社）

郵輪出遊廣受華人 家庭歡迎，但最近致命的漢他病毒（hantavirus）以及諾羅病毒（norovirus）事件，讓人們擔憂這種出行方式是否安全。甚至不少人擔心，類似新冠病毒的大規模疫情 ，還會再次爆發嗎？

郵輪爆發的傳播性疾病引起廣泛關注，據ABC電視台等多家媒體綜合報導，豪華郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）爆發致命漢他病毒疫情，造成三乘客死亡，這種罕見病毒尚無疫苗 或特殊治療方法，病毒症狀與流感相似，包括發燒、頭痛和肌肉痠痛。CDC日前通報，駛往佛州的「加勒比公主號」（Caribbean Princess）郵輪，途中爆發諾羅病毒疫情，102名乘客及13名船員出現感染症狀。

疫情報告發布之際，許多旅客正準備開啟即將到來的旅程，其中包括從洛杉磯港出發的家庭。儘管船上封閉空間存在風險，很可能成為「病毒溫床」，乘客表示他們仍然期待假期。許多旅客承認疾病容易在郵輪上傳播，並表示他們正採取措施保護自己，例如隨時攜帶免洗手液。

郵輪上的病毒，是否會導致類似新冠病毒的大規模疫情，沒有人可以給出明確答案，但衛生專家強調，基本的預防措施仍能有效防止疾病傳播。仁愛醫療加州醫院（Dignity Health California Hospital）傳染病專家Suman Radhakrishna表示，「大多數常識性的預防措施仍然有效。」他指出，漢他病毒的死亡率高達40%到50%，意味著每兩個感染者中，就有一人可能死於此病毒，儘管這種疾病非常嚴重，不過民眾目前面臨的整體風險仍然很低。

世界衛生組織（WHO）正在調查13例漢他病毒「安地斯病毒株」（Andes strain）的感染病例，其中三例死亡，這是目前已知唯一可以在人與人之間傳播的漢他病毒株。病毒症狀與流感相似，不過也存在一些差異。Radhakrishna表示，可以肯定的是，不會出現流鼻水和喉嚨痛症狀。

儘管漢他病毒疫情已引起全球關注，但衛生官員表示，諾羅病毒仍是郵輪上更為緊迫和常見問題。加勒比公主號郵輪出現115起諾羅病毒感染病例，凸顯此病毒的傳播速度之快。Radhakrishna指出，感染症狀通常包括劇烈惡心、嘔吐、腹部絞痛和腹瀉，不過病程一般較短。

諾羅病毒透過共用表面或密切接觸迅速傳播，而這些情況在郵輪上很常見。經常搭乘郵輪的乘客表示，他們已做好採取額外預防措施的準備。乘客Ron Hester表示，「我們很多人都帶口罩，上船後就會戴上。」他和家人還準備洗手液和消毒濕巾，並表示會盡量避開看起來生病的人。