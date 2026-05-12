我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰說川普沒邀他訪中國？記者直擊黃仁勳登上空軍一號

坎城影展／鞏俐中文喊「開幕」掀開潮 同台女星珍芳達

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）1...
國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

亞凱迪亞市長王愛琳（Eileen Wang）承認非法充當中國代理人，案件震驚民選官員和當地居民。而此事引發的反響不僅局限地方，還可能引發美國社會對整個華人群體的疑慮。

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。她接受福福斯電視台採訪時稱，「需要徹查（wholesale review），不僅是綠卡持有者，還包括來自敵對國的（美國公民）...」她說，「需要對做這些事的綠卡持有人進行全面打擊，他們應該被送回母國。」扎卡里亞將事發地亞凱迪亞市稱為「小中國」。

司法部稱，王愛琳可能面臨10年監禁。對此，札卡里亞卻表示，「作為一個美國公民，我感到被冒犯。」她說，「這個人充當中國共產黨的外國代理人。不應該對她網開一面，他們真的應該被送回中國。」

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）向加州郵報表示，王愛琳案是中共長期影響美政治陰謀（nefarious long game）的一部分，中共通過培植美地方官員，在希望他們升至更高層級，進而發揮更大的影響力。

除影響美政壇外，埃薩利指出，中共此舉還在打擊不同政見者。例如2025年中期在美國的要求下，塞爾維亞（Serbian）執法部門逮捕了兩人，分別是43歲的中國公民崔廣海（Cui Guanghai，音譯）以及63歲的英國公民米勒（John Miller）。兩人被控跟蹤、騷擾洛杉磯地區的對中國國家主席習近平的批評者。

綠卡 國土安全部 亞凱迪亞

上一則

南加中共「間諜網」浮現 自誇「比FBI強100倍」

下一則

郵輪成病毒溫床 別忽視這些症狀 大規模疫情還會爆？

延伸閱讀

非法當中國代理人 亞凱迪亞華裔女市長王愛琳承認

非法當中國代理人 亞凱迪亞華裔女市長王愛琳承認
華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途

華女王愛琳被控中共非法代理人 首回應：感情誤入歧途
南加中共「間諜網」浮現 自誇「比FBI強100倍」

南加中共「間諜網」浮現 自誇「比FBI強100倍」
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁
盧建旺案開審 辯方調查員昂旺出庭 閩籍僑界人士聲援

盧建旺案開審 辯方調查員昂旺出庭 閩籍僑界人士聲援
加州非法實驗室中國負責人朱嘉北被定罪 恐長期監禁

加州非法實驗室中國負責人朱嘉北被定罪 恐長期監禁

熱門新聞

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
Siri人工智慧功能涉誤導消費者，Apple面臨巨額賠償。（記者張宏╱攝影）

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

2026-05-06 18:42

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關