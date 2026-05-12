從中國進口類鴉片藥物分銷美各地 華男落網
8newsnow電視台報導。拉斯維加斯居民施密特（Seven Schmidt）夥同中國籍男子郭佳（Jia Guo，音譯）涉嫌將含有比芬太尼更強效的毒品從中國運入內華達州後分銷全美各地，正面臨聯邦指控。
司法部消息，施密特與郭佳涉嫌策劃進口大量「普羅托尼他嗪」（Protonitazene），並將其製成假冒藥丸，在美國境內販售。
檢方指出，普羅托尼他嗪是一種致命的合成類鴉片藥物，其效力明顯高於芬太尼（Fentanyl）。僅約200克的原料，就足以製造數十萬顆藥丸，而每顆都可能具有致命危險。
調查人員表示，施密特涉嫌訂購大量假藥丸，並安排利用美國郵政系統（USPS）將毒品從南佛羅里達州運送至內華達州。
司法部指出，這類假藥通常外觀與合法處方藥相似，但實際含致命成分，民眾在不知情的情況下服用後，極易發生過量甚至死亡事件。聯邦執法部門目前正持續追查整個跨國販毒網絡的相關成員。
中國當局已向美國司法部證實，郭佳（Jia Guo，音譯）已在另一項同步調查中被逮捕。
根據檢方指控，郭佳負責協調從中國非法採購並運送普羅托尼他嗪至美國，收貨對象包括位邁阿密—戴德縣（Miami-Dade County）的同夥。該同夥利用壓藥機大量製造假藥丸，再將這些含強效合成鴉片成分的藥丸販售給全美各地毒販。
根據法院文件，兩嫌在行動中使用多個化名。施密特也被稱為「Vegas」，而郭佳則使用過「idmaster21」、「imyourBDOguy」及「OXY GUY」等名。
這起案件源自美國緝毒局（DEA）與美國郵政稽查局（USPIS）聯合調查，並獲得中國公安部協助。
美國佛州南區聯邦檢察官Jason A. Reding Quiñones表示：「這起案件顯示川普總統國土安全特別工作小組的重要性。」他指出，起訴書顯示，一名位中國的供應商與美國境內的分銷者合作，將致命的合成類鴉片毒品輸入美國，再製成假藥丸銷往全國各地。檢察官強調，這些假藥外觀看似常見處方藥，但「一顆就可能致命」。
DEA官員則表示，打擊負責散布危險合成類鴉片藥物的犯罪組織，一直是該機構的執法重點之一。
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