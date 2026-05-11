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男子機上趁女乘客熟睡伸鹹豬手 被抓包後還留恐怖「情書」

洛杉磯訊
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在一趟從蘇黎世飛往邁阿密的航班上，一名在頭等艙的男子，趁鄰座女生熟睡，對其進行侵...
在一趟從蘇黎世飛往邁阿密的航班上，一名在頭等艙的男子，趁鄰座女生熟睡，對其進行侵犯。（示意圖取自Pexels）

每日郵報報導，在一趟飛往邁阿密的航班上，一名男子趁鄰座女子熟睡時，竟偷偷撫摸她的身體，實施侵犯。被乘客和乘務人員抓包後，還遞給她一封令人毛骨悚然的「情書。」

根據該媒體取得的一份刑事起訴書，法國男子馬特（ Roger Mattler）被控在4月28日在瑞士國際航空LX64航班（蘇黎世至邁阿密）上猥褻一名29歲女子。當時，48歲的馬特在頭等艙中坐在一名他不認識的女子旁邊。根據起訴書，至少有三名目擊者（包括一名空服員）看到馬特對其熟睡的鄰座乘客進行不當觸碰。

一名目擊者表示，在女子「轉過身、蜷縮在座位上並入睡」之前，兩人曾「簡單寒暄」，除此之外沒有更多互動。這名目擊者稱，馬特觸碰了受害者的下背部，看起來像是假裝不小心擦過。當女子沒有醒來時，馬特繼續觸碰她，並「將手停留更長時間」。

起訴書指出，目擊者受到驚嚇後通知了朋友，錄下該觸碰行為，隨後告知一名空服員。

第二名目擊者表示，馬特「將手以『潛艇式』動作移動，彷彿試圖把手伸進受害者的衣物內，和/或她的雙腿之間」，起訴書中如此描述。

在被提醒現場發生的情況後，空服員查看了兩人的訂票資訊，以確認他們是否彼此認識。空服員認為兩人並不認識，因為機票是在不同時間購買的，隨後走向受害者的座位。

根據起訴書，他們看到馬特「將手放在受害者的胯部，在她的牛仔褲外，以挖取或摩擦的動作進行觸碰」。

機組人員隨後將馬特調往經濟艙以將兩人分開，他也配合，之後空服員叫醒受害者並告知她發生的事情。這名受到驚嚇的29歲女子開始哭泣，並確認她並不認識馬特。

機組人員之後將馬特帶回原座位取走物品時，他試圖遞給該女子一張類似「跟蹤者風格（stalker's style）」的紙條。「你睡覺的時候看起來很美，」馬特在紙條上寫道。

根據監獄紀錄，馬特目前面臨一項性虐待行為指控，並被關押在邁阿密聯邦拘留中心。

瑞士

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