600公克早產男孩咬筆作畫 台灣身障藝術家訴說感人故事

展出畫作色彩繽紛，題材多元，展現身心障礙藝術家豐沛的創作能量。（記者張庭瑜/攝影）

由飛牛基金會、及時雨基金會與台灣畫話協會共同主辦的「有愛無礙」（Love Beyond Boundaries）台灣身心障礙藝術家訪美文化交流活動，8日起於亞凱迪亞市聖塔安妮塔購物中心（The Shops at Santa Anita）中庭廣場展出，展期至15日，入場免費。許多作品背後，都有感人故事。

此次展覽以「生命創作慈善畫展」為核心，展出多位台灣身心障礙藝術家作品，創作者背景各異，部分為先天障礙，另有人因中風 、車禍或疾病於成長過程中失去行動能力。其中一名出生時體重僅600公克的青年，因四肢功能受限，長期以輪椅代步，無法正常持筆，卻以口咬畫筆方式，完成一幅台中棒球場全景圖。及時雨基金會董事長羅倩如指出，該青年的心願是親赴球場觀賽，此幅畫作正是他對「移動」與「自由」的詮釋。

羅倩如表示，部分參展者智力正常，卻因身體障礙長期缺乏展示舞台，主辦單位希望透過國際交流，協助他們拓展生活圈。她透露，基金會主動承諾「保證收購」未售出畫作，以減輕參展家庭的負擔。聖蓋博市議員吳程遠表示，特殊需求兒童在各地社區普遍存在，需要更多元平台激發潛能。他指出，聖蓋博市華裔及亞裔 人口逾六成，社區對自閉症及特殊需求議題高度關注，並邀請主辦單位明年赴聖蓋博市Mission Playhouse百年慶典時再度展出。

僑務委員潘意玲表示，她長期透過旗下基金會支持自閉症孩子辦音樂獨奏會、協助台灣原住民孩童赴美交流，此次選擇贊助飛牛基金會，同樣源於親眼見證這群孩子的努力與天份後深受感動。

開幕式上，聯邦眾議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強、聖蓋博谷水利局副主席伍國慶、蒙特利公園市長楊安立等多民選官員出席，並分別頒贈表揚狀。中華會館主席聶澤英、副主席朱柏田，世界華人工商婦女企管協會第一副總會長陳玲華、世華南加州分會會長孟心韻、世華大洛杉磯分會會長薛麗華等南加僑界領袖亦出席支持。

飛牛基金會執行長施麗麗（左）於開幕式上介紹出生僅600公克、以口咬筆完成棒球場畫作的身障青年創作故事，深深打動現場觀眾。（記者張庭瑜/攝影）

民眾參觀「有愛無礙」畫展，展區排列數十幅台灣身心障礙藝術家創作。（記者張庭瑜/攝影）

出席「有愛無礙」畫展開幕式的民選官員、僑界領袖及世華成員於現場留影，逾數十人共同支持這項身心障礙藝術交流活動。（記者張庭瑜/攝影）