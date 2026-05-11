洛市消防局種族歧視案再掀波瀾 法官駁回原告請求

六名非裔縱火調查員提告洛市消防局長期存在「白人老男孩俱樂部」文化一案，洛杉磯高等法院法官日前裁定，駁回原告要求進一步詢問陪審團的申請，維持原判。（取自LAFD）

六名縱火調查員聯合提告洛杉磯 市消防局（LAFD）長期存在「白人老男孩俱樂部」（good old white boys club）文化、涉嫌歧視一案，洛杉磯高等法院法官日前裁定，駁回原告律師要求進一步詢問陪審團的申請，維持原判。纏訟多年的政府職場族裔官司，再度受到關注。

最早在2021年6月提出的本案，由六名縱火調查員聯合提告，分別是Leslie Wilkerson、Joseph Smith、Justin Davis、Robert McLoud、Sean Morris和Mario，均為非裔 。他們指洛市消防局內部長期存在系統性種族歧視 ，不僅工作環境充滿敵意，少數族裔僱員經常遭受騷擾、報復與不公平待遇，包括遭到不實調查、升遷機會被剝奪，以及投訴後未獲合理處理等。

原告在訴狀中指出，消防局雖然在救火與緊急救援方面表現卓越，但對少數族裔的待遇卻嚴重缺乏公平與尊重。他們形容，消防局高層長期由白人男性主導，部分決策者帶有種族偏見，導致不願「配合體制」的少數族裔員工遭受打壓與排擠。

案件今年3月由陪審團作出裁決，六原告中僅兩人獲判勝訴，分別是已退休的Mario Newte與Sean Morris，兩人各獲賠約60多萬美元，其餘四人則未獲賠償。

不過原告律師Doumanian在判決後提出異議，表示陪審團在審理過程中，曾多次收到修改後的裁決表格，可能造成理解混亂，影響最終結果。原告律師表示，法官Michael Shultz當時也曾向陪審員表示歉意，因此希望取得陪審員資料，進一步詢問他們的討論過程，以確認是否因程序問題導致判決失準。

但法官日前駁回該請求。Shultz在裁定書中表示，法律要求申請方必須提出具體證據，證明陪審團存在不當行為，例如接觸外部資訊、隱瞞偏見或不當討論方式，而非僅憑推測要求「撒網式調查」（fishing expedition）。

法官指出，原告並未提出任何陪審員失當行為的具體證據，只是推測陪審員可能因裁決表格變動而感到困惑，這不足以支持重新調查。

洛杉磯市府代表律師則重申，消防局對原告提出的問題「深感憂慮」，但否認存在制度性歧視，強調洛杉磯市消防局一向依據能力與工作表現招募、晉升員工，縱火調查部門人員一直非常多元化。