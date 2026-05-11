好萊塢製作量暴跌六成 業者指望期中選舉救影視？

洛杉磯教會行動組織負責人Juan Carlos Mendez（中）表示，影視產業衰退，教會經濟也受衝擊。（記者楊青/攝影）

6月初選和11月大選接踵而來，好萊塢 影視業也藉機發聲。非營利組織Bring Hollywood Home Foundation（BHHF）近日舉行記者會，呼籲聯邦及加州 政府改革政策、降低稅務，將近年嚴重流失的影視製作和就業機會「帶回好萊塢」。

BHHF提供的資料顯示，2006年洛杉磯 地區拍攝製作天數達5萬2000天，產業興盛、提供大量中產階級工作；但到2025年僅剩約1萬9694天，跌幅驚人。儘管加州提供約7億5000萬美元稅務優惠，製作量僅小幅回升約10%，成效有限。

BHHF表示，近年在演員與編劇工會罷工，以及製作成本高漲等多重因素影響下，大量影視製作轉往外州甚至海外，好萊塢因投資轉身，面臨「空心化」危機。BHHF創辦人Sharon Jimenez表示，好萊塢曾是洛杉磯乃至全美最具代表性的產業，但如今就業機會快速流失，她呼籲政府採取更積極措施，挽回產業競爭力。

BHHF指出，國會正考慮允許外國投資者持有美國影視公司更高比例股份，包括派拉蒙收購華納兄弟案，部分資金來自中東。他們擔憂，一旦影視內容控制權進一步外移，將影響美國文化敘事與媒體主導權。

與會的宗教領袖、洛杉磯教會行動組織負責人Juan Carlos Mendez表示，影視產業衰退不僅影響經濟，也衝擊社區與教會。多少年以來，洛杉磯地區的眾多教會一直是好萊塢電影非常重要的拍攝地，從教堂租用到停車場的保安等，好萊塢可以說是洛杉磯地區教會的「大金主」，但來自好萊塢的經濟支援，現在明顯下降。

面對2026年選舉年，「帶回好萊塢」批評部分民選官員長期忽視問題，直到產業嚴重衰退，才提出口號式承諾，但缺乏具體解決方案。他們強調，好萊塢不僅是娛樂產業，更是文化與價值的重要載體，如果現狀不改變，未來誰來講述美國故事？