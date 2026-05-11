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AI衝擊就業市場 大學畢業生平均起薪只有「這數字」

洛杉磯訊
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隨著人工智慧（AI）快速改變勞動市場，加上通膨與經濟壓力持續影響，美國今年應屆大...
隨著人工智慧（AI）快速改變勞動市場，加上通膨與經濟壓力持續影響，美國今年應屆大學畢業生正面臨近年來最艱困的求職環境之一。（示意圖取自unsplash）

隨著人工智慧（AI）快速改變勞動市場，加上通膨與經濟壓力持續影響，美國今年應屆大學畢業生正面臨近年來最艱困的求職環境之一。根據CNBC報導指出，目前的就業市場充滿挑戰，許多即將畢業的大學生，需要重新調整對薪資的期待。

根據房地產網站Clever於今年2月至3月間，針對攻讀學士學位大學生進行的調查，應屆畢業生普遍預期自己在畢業一年後，年薪可達約8萬美元。然而，Clever統計顯示，近期大學畢業生的平均實際起薪僅約5萬6153美元，兩者相差近2萬4000美元。

調查也發現，這種「理想與現實的落差」隨著職涯發展甚至更加明顯。學生預估自己工作10年後，平均年薪可達14萬4889美元，但美國勞工實際中期職涯平均薪資僅約9萬5521美元，明顯低於學生預期。

事實上，每年都有超過300萬名新鮮人投入職場；許多人相信，大學學歷是獲得高薪工作的入場券。 然而，今年剛拿到文憑的畢業生，卻面臨近年來最具挑戰性的就業市場。隨著AI熱潮重塑勞動市場，部分大型企業已表示，正以AI取代部分入門職位，以提高營運效率並降低成本。此外，經濟前景不明與持續性通膨，也使部分企業暫緩招聘計畫。

在就業市場不穩、高學費與學生貸款壓力持續增加下，多項研究顯示，愈來愈多年輕人開始質疑「大學學位是否仍值得投資」。與此同時，Clever調查也發現，不同科系學生普遍高估自己學位未來能帶來的收入價值。以工程相關科系為例，學生預估畢業一年後起薪可達9萬2452美元，但實際收入可能比預期低近20%。

對許多年輕人而言，薪資不只是收入，更關係到能否真正實現經濟獨立。然而，生活成本居高不下，愈來愈多畢業生即使離校多年，仍需依賴家庭財務支持。根據Savings.com於2025年發布的報告，目前約有一半美國父母仍持續資助成年子女，比例創下歷史新高，內容包括協助支付房租、水電費與食品雜貨等日常開支。

不過，就業市場仍釋出部分正面訊號。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）今年3月數據，擁有學士學位的大學畢業生失業率仍低於4%。此外，全美大學與雇主協會（National Association of Colleges and Employers，NACE）指出，企業今年預計招聘的新人數量，將比2025年增加約5.6%。

NACE資深研究經理Andrea Koncz表示，那些增加招聘應屆畢業生的企業，多半是基於公司成長與長期人才接班規畫需求。

雖然學生對薪資期待偏高，但NACE另一項調查顯示，今年應屆畢業生在多數科系的平均起薪，其實較去年有所提升。數據顯示，2026年畢業生平均起薪年增5.5%，由去年的6萬5276美元提高至6萬8873美元。其中，工程與電腦科學等高薪領域薪資成長最為明顯。

以電腦科學科系為例，2026年畢業生平均起薪預估達8萬1535美元，較去年增加6.9%，成為所有科系中薪資最高領域；工程相關科系平均起薪則為8萬1198美元，排名第二。

此外，薪資平台Gusto數據顯示，20歲至24歲新鮮人在中小型企業的起薪也有所增加。2026年畢業生平均起薪約為6萬5734美元，高於去年的6萬2801美元。

在就業市場不確定性升高情況下，年輕世代對工作的期待也出現轉變。根據求職平台Monster最新發布的《畢業生現況報告》，超過千名應屆畢業生中，有67%人表示，相較於高薪，他們更重視工作穩定性。

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