研究揭露媽媽們隱藏心聲 最渴望母親節禮物竟是它

一個家庭舉著自製慶祝母親節的海報，於周日走進職棒大聯盟聖地牙哥教士隊球場。（美聯社）

Fast Company新聞網報導，如果你每年在為挑選母親節 禮物發愁，根據調查，媽媽們最想要的，其實是「屬於自己的時間」。

羅格斯婦女與商業中心 （Rutgers Center for Women in Business）近日進行了一項專題調查，訪問了288位母親，請她們在「個人獨處時間」、「家庭活動」或「實體禮物」中選出最理想的母親節禮物，並將結果與292位父親對父親節的期望進行對比。

調查顯示，大多數父母仍傾向與家人共度佳節，約69%的受訪者選擇「家庭活動」。然而，看似溫馨的數據背後卻藏著無奈：近40%的母親表示，母親節的慶祝預約竟然是她們「自己動手辦理」的。這意味著在屬於她們的節日裡，她們的「待辦清單」反而變得更長了。

研究發現，對於家有18歲以下子女的家長來說，母親對「獨處時間」的渴望遠高於父親。在學齡兒童階段（5-12 歲），兩性差異最為顯著，母親渴望獨處的比例是父親的2.4倍（母41.7% vs父 17.6%）。父親選擇「家庭活動」的比例則是母親的1.5倍（父73.9% vs 母48.8%）。至於實體禮物在兩組受訪者中均最不受青睞。

數據進一步指出，母親感受到的休閒與充電時間明顯少於父親。尤其是家有0-4歲幼兒的家長，其自由時間僅為家有成年子女者的少1.5倍，顯示早期育兒階段對母親的身心壓力極大。

母親的職涯狀態也影響了她們對時間的渴望。全職工作的母親（尤其是孩子在13歲以下者）自由時間最少，最渴望獲得個人空間。有趣的是，全職家庭主婦感受到的自由時間，竟比兼職工作的母親還要少，這證明了「離開職場」並不等同於「擁有個人時間」。

研究更點出核心關鍵：「家務分配的公平性」。凡是認為家務與育兒分配不公的母親，無論其就業狀態為何，自由時間都大幅縮水。

許多母親在家庭中扮演著「預設家長」（Default Parent）的角色：負責記住所有預約、追蹤行程、預判問題並維持運作。這種「情緒勞動」是無形且無邊界的，甚至會滲透進睡眠。

對許多媽媽來說，放假不是「想不想要」的問題，而是「現不現實」的問題。

這份研究導向一個明確結論：媽媽們需要的是一場「媽媽假」（Momcation）。這不僅僅是把她們送出家門幾小時，而是要讓她們從「心理時鐘」與「控場壓力」中徹底解放。當育兒需求永無止盡時，「時間」就成了最完美、卻也最難送達的母親節禮物。