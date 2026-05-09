中國電車「借道入美」 加州官員緊急示警求聯邦介入

在聖伊西德羅邊境口岸，車輛排成長隊，等待從墨西哥進入美國。（路透）

紐約郵報報導，一波中國製造的低價電動車 ，正利用墨西哥 邊境利用法律漏洞「繞道」入加州 。面對湧入的中國電動車，焦慮的美國國會議員正設法堵住法律漏洞，預計5月稍晚提出法案，甚至有動議要求全面禁止中國車輛行駛於美國公路。

儘管華盛頓當局近年來對中國進口車課徵高額關稅，並實施嚴格的安全法規以將其拒之門外，國會議員甚至提案禁止從墨西哥或加拿大轉口進入的車輛，但民間仍找到「繞道」之策。

根據現行法規，擁有墨西哥居留權的居民(包括住在墨西哥但在美國工作的通勤族)，可以合法駕駛在墨國註冊的車輛跨越邊境進入美國，即便該車輛不符合美國聯邦安全標準。位於蒂華納河濱區的一家比亞迪(BYD) 經銷商向加州郵報證實，確有買家在墨西哥購車後直接開進南加州的聖地牙哥。

全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration)向加州郵報證實，此一「繞道」方式，確實可行，並指出該類車輛不是為銷售或進口，屬美國海關暨邊境保護局（CBP）定義的「訪問車輛（visitor vehicles）」，可在加州道路上做個人用途駕駛。CBP後續也向加州郵報證實此說法。加州車管局則指出，他們對這類車輛無管轄權，無論其安全或排放是否合規。相關管轄權應屬聯邦層面。

如今的墨西哥邊境城市，經銷商展間擺滿中國製造的電動車、油電混合車及SUV，售價僅約2萬美元左右。這對美國汽車市場造成嚴重衝擊，因為這一價格在目前美國的新車市場中完全處於真空狀態。

美國國會正以更嚴厲的眼光審視此問題，甚至有動議要求全面禁止中國車輛行駛於美國公路。眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）與眾議員丁格爾（Debbie Dingell）7日宣布，計畫在本月晚些時候提案，以彌補現行法律漏洞。

議員在聲明中表示：「美國公路上的每一輛車，都是『行動數據收集裝置』，能即時捕捉位置、移動路徑、人員及基礎設施資訊。我們絕不允許中國車輛或零件成為該系統的一部分。此法案展現兩黨支持保護製造業、就業機會及美國人民，免受中國掠奪性貿易行為與對美工業操弄攻擊的決心。」

密西根州參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）發出嚴厲警告。她將這些中國電車形容為「只要1萬1000至1萬4000美元的特斯拉」，並指出中國汽車製造商在政府補貼下，透過竊取知識產權進行逆向工程。

斯洛特金強調潛在的軍事風險有：

─數據蒐集：車隊可能在重大基礎設施或軍事基地周邊蒐集影像與地圖資訊，並傳回中國。

─遠程威脅：擔心車載科技可能入侵附近的藍牙裝置，甚至發生車輛被「從北京遠程操縱」的極端情況。

─市場壟斷：她引用歐洲市場的先例，警告中國車輛已迅速吞噬市場占有率。

斯洛特金指出，不同於豐田（Toyota）等受美國法律規範的品牌，中國車輛不受相同的監管框架約束，這將對國家安全構成直接挑戰。