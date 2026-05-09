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南加天普市 正副市長同為華裔 歷史首次

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記者張庭瑜/天普市即時報導
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天普市市長文尚丞第三度出任市長，今年將聚焦公共安全、公園建設及道路修繕四大優先項...
天普市市長文尚丞第三度出任市長，今年將聚焦公共安全、公園建設及道路修繕四大優先項目。（天普市官網截圖）

洛杉磯天普市議會日前完成年度改選，由文尚丞出任市長、陳祥寧擔任副市長，創下天普市建市以來，首次由兩名華裔同時出任市長與副市長的紀錄。文尚丞表示，這是他第三度擔任市長，市府今年將聚焦公共安全、公園建設、舊商會用地再開發及道路修繕等四大施政方向。

文尚丞表示，公共安全方面，聖蓋博谷各市近期住宅竊案明顯增加，天普市亦受波及。為此，洛縣警局天普分局正規畫試行無人機（drone）先導計畫，協助員警快速響應案件。他說，相較直升機，無人機體積小、機動性高，有望彌補資源不足的缺口。

公園建設方面，市府正積極爭取州政府及洛杉磯縣補助款，推動Sereno Park改善工程，估計建設費用約達200萬美元。他指出，該公園雖規模不大，約與一般獨棟住宅相當，但地理位置遠離市內其他公園，社區外展調查顯示，附近居民對增設休憩空間需求迫切。此外，位Sultana大道與Las Tunas大道交叉口、原天普市商會（Chamber of Commerce）舊址，亦納入改建公園或開放空間的評估範圍。目前洛杉磯縣已提供設計服務補助，市府預計今年完成概念設計並廣徵社區意見。

道路修繕方面，文尚丞表示，天普市去年三月通過的Measure TC銷售稅附加案，每年可為市庫帶來約250萬美元收入，部分資金將專款用於道路養護。他與市議員喻穎章共同主持市府公共工程委員會（Public Works Committee），目前正研擬長期計畫，目標是在七至八年內完成全市路面翻新，並建立定期維護循環機制。文尚丞說，由於州政府油稅（Gas Tax）收入持續減少，各地方政府均面臨道路維護經費不足困境，Measure TC的通過，為天普市提供重要財源。

文尚丞表示，市議會今年初舉行策略規畫會議，上述四大目標均在會中獲得共識，議員間高度同心，有利市政推進。

副市長陳祥寧長期擔任警察，擁有豐富公共安全執法背景。他表示，市議員喻穎章以工程師與建築師專業服務城市，樹立良好典範，他則盼以警政資歷，在公共安全議題上有所貢獻，包括熟悉執法體系運作、爭取最大資源，為市民提供更完善保障。陳祥寧並以天普市主要幹道Las Tunas大道種植街樹為例，指當年栽種時樹苗尚需支架扶持，如今已長成參天大樹，有感前人建設之功，期許自己也能持續為城市留下建樹。

天普市副市長陳祥寧擁有警察執法背景，盼以專業經驗強化市府公共安全施政。（天普市官...
天普市副市長陳祥寧擁有警察執法背景，盼以專業經驗強化市府公共安全施政。（天普市官網截圖）

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