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Nvidia董事出手 捐款南加大2億 大力支持AI發展

編譯陳盈霖／即時報導
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南加大校董、輝達董事史蒂文斯夫妻向南加大捐贈2億美元。（取自南加大官網）
南加大校董、輝達董事史蒂文斯夫妻向南加大捐贈2億美元。（取自南加大官網）

富比世雜誌報導，南加大（USC）近日獲得矽谷創投家、Nvidia輝達（另稱英偉達）董事，也是南加大校董的史蒂文斯夫婦（Mark ＆Mary Stevens）2億美元捐款。這是該校獲得的史上最大一筆捐款之一，經費將用於支持一項跨領域人工智慧（AI）計畫，涵蓋健康科學、安全、商業與藝術等範疇。

為感謝史蒂文斯，校方將位於維特比工程學院的先進計算學院，重新命名為「南加大馬克與瑪麗史蒂文斯計算與人工智慧學院」（USC Mark and Mary Stevens School of Computing and Artificial Intelligence），未來也將利用這筆捐款增聘專精於AI運用，解決重大社會挑戰的新進教授。

南加大校長金秉洙（Beong-Soo Kim）在新聞稿中表示，「隨著AI愈發強大，史蒂文斯夫婦慷慨捐贈，讓南加大能在這個關鍵轉折點上，結合既有跨領域優勢掌握先機。南加大將培育未來領袖，強化人類價值與自主性。」目前該校提供超過30個與人工智慧和電腦相關主修、輔修與研究所學位，且將於今年秋季大學部推出全新人工智慧課程。

身為南加大校友，史蒂文斯曾任職於英特爾與休斯航太公司（Hughes Aircraft），之後加入創投公司Sequoia Capital。目前透過自家投資公司S-Cubed Capitall投資新創公司，且長期擔任輝達董事，持有NBA球隊金州勇士少數股權。富比世估計其身家超過110億美元。他在聲明中表示，「下一個偉大的大學將是那些投資於計算領域學校。現在正是關鍵時刻，我相信南加大具備領導力與方向，能迅速前進。」

史蒂文斯學院首任院長蘇拉特梅（Gaurav Sukhatme）表示，「史蒂文斯夫妻的慨然捐款，建立在學院金斯伯格大樓（Ginsburg Hall）落成，及電腦科學與人工智慧在各大領域影響力激增的時機點上，將使學校未來數十年內坐穩全美及全球領先者地位。」

這筆捐款，也是過去一個月內，第三筆超過1億美元、投注AI相關計畫的資金。今年4月，麥可與蘇珊·戴爾基金會承諾向奧斯汀德州大學（Univ. of Texas at Austin）提供7億5000萬美元，用於新醫學中心、大學獎學金、學生宿舍與德州先進電腦中心。

麥迪遜威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）同樣於4月獲得1億美元私人捐款承諾，用於成立新的計算與人工智慧學院（College of Computing and Artificial Intelligence），預計今年7月1日啟動。這筆資金來自一個由校友、企業領袖與企業合作夥伴組成的團體。

人工智慧 輝達 南加大

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