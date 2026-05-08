我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專騙長者 加州3男偽造車故障 低價收購牟利

違反程序規定 維州高院推翻選區重畫…重創民主黨

NBA／T-Mac爆料布朗與綠衫軍存在裂痕 雙方火速澄清

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00

波士頓塞爾提克這個休賽季，真正的問題恐怕已經不只是「輸球」而已。在東區季後賽首輪遭費城七六人完成1比3逆轉後，外界原本以為塞爾提克會先進入短暫沉澱期，但沒想到淘汰後短短幾天，關於杰倫布朗（Jaylen Brown）與球團之間「潛在裂痕」的傳聞卻開始全面延燒。導火線則來自名人堂球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）。

麥葛雷迪日前在自己的播客節目中透露，他「聽說」布朗對塞爾提克球團內部存在深層不滿，而且這種挫折感並不只是輸球那麼簡單。由於麥葛雷迪私下與布朗關係不錯，甚至被視為他的導師之一，因此這番發言立刻引發全美媒體高度關注。

今年其實可以說是布朗職業生涯表現最好的一季。當頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂傷缺席大半季時，布朗幾乎是一個人扛住塞爾提克。他本季平均28.7分、6.9籃板、5.1助攻，不但首次入選全明星先發，還打出生涯最佳全面數據，帶領波士頓拿下56勝、東區第二種子。

即便布朗打出生涯代表作，外界討論塞爾提克時，核心焦點依舊是塔圖姆。即使塔圖姆今年只打了16場例行賽，球隊未來藍圖仍被視為「塔圖姆的球隊」。而布朗雖然是2024年總冠軍賽MVP，但他始終像是那個永遠排在第二順位的人。這也是麥葛雷迪暗示的重點。他認為布朗的不滿，可能來自於自己在球隊內部長期沒有得到真正「第一核心等級」的尊重。

面對外界猜測，塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）很快出面滅火。他強調，布朗從未對自己表達任何不滿，兩人在球季結束後的對話「完全是正面的」。他甚至公開表示，「整個球團都愛JB」，並稱自己辦公室永遠對球員敞開。而布朗本人之後也在直播上親自回應，他表示自己與史蒂文斯關係很好，「如果可以，我願意在波士頓再打10年。」他也強調，今年雖然止步首輪，但卻是自己「最喜歡的一個球季」。

只是即便雙方都公開否認，外界仍很難完全停止聯想。過去幾年，綠軍幾乎年年被視為冠軍熱門，但始終缺少真正穩定統治力。2024年奪冠後，原本以為王朝窗口正式開啟，結果今年卻在塔圖姆受傷後，遭七六人完成歷史性逆轉。更糟的是，球隊薪資結構已經開始被第二層豪華稅壓得喘不過氣，未來不可能無限制維持超級豪華陣容。

相比塔圖姆，布朗的交易價值更高、也更容易成為大型交易主體。近期甚至已經開始出現「字母哥（Giannis Antetokounmpo）交易案」相關流言，不少美媒都在討論，如果密爾瓦基真的進入重建，塞爾提克是否會考慮用布朗作為核心包裹。

因為布朗與塔圖姆雖然強大，但兩人打法其實始終有點重疊。他們都是需要持球節奏的側翼得分手，真正的化學效應始終沒有達到聯盟頂尖雙人組的水準。過去幾年季後賽關鍵時刻，塞爾提克也常出現進攻停滯問題。若塞爾提克最後真的因薪資與定位問題選擇拆散「雙探花」，那恐怕也代表這支球隊過去將近十年的建隊核心正式結束。

費城 波士頓

上一則

華女當街被捕 華男陷抑鬱 移民執法釀心理健康難題

延伸閱讀

NBA ／塞爾蒂克崩盤後流言四起 史蒂芬斯闢謠：布朗未表達不滿

NBA ／塞爾蒂克崩盤後流言四起 史蒂芬斯闢謠：布朗未表達不滿
NBA／開轟裁判無懼開罰 布朗：願為波士頓再打10年

NBA／開轟裁判無懼開罰 布朗：願為波士頓再打10年
NBA／質疑裁判吹判有「目的性」塞爾蒂克布朗遭罰5萬美元

NBA／質疑裁判吹判有「目的性」塞爾蒂克布朗遭罰5萬美元
NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人「下剋上」淘汰塞爾蒂克

NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人「下剋上」淘汰塞爾蒂克
NBA／三巨頭合砍72分力壓綠衫軍 76人主場爆發逼進搶七

NBA／三巨頭合砍72分力壓綠衫軍 76人主場爆發逼進搶七
NBA／綠衫軍浪費13分領先 安比德33分率76人逆轉勝延長戰線

NBA／綠衫軍浪費13分領先 安比德33分率76人逆轉勝延長戰線

熱門新聞

根據華人分享，其鄰桌顧客對該餐廳的「廚房感謝費」提出疑問並表示不願支付，最終在與服務員溝通後將這筆費用移除。（受訪者提供）

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

2026-05-01 13:43
「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

2026-05-05 21:36
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

2026-04-30 13:11
好市多執行長Ron Vachris跟上網路風潮，參與「CEO親自試吃自家產品」的挑戰。他試吃熱狗的視頻，收穫80萬按讚。（取自Ron Vachris IG）

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

2026-04-29 21:06
單親媽帶娃搬到德州，幾年後重回南加，更喜歡加州的自然環境和氣候。（記者邵敏／攝影）

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

2026-05-05 22:29
得知被普林斯頓大學錄取的那一刻，母子二人相擁而泣。（吳念宸提供視頻截圖）

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

2026-04-30 20:30

超人氣

更多 >
全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司

全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司
燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車

燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車
從業務菁英變每天擺爛 中年男存夠錢卻不退休真實原因

從業務菁英變每天擺爛 中年男存夠錢卻不退休真實原因
車遭砸窗洗劫後 她收到遊民寫的一封信 開始尋人

車遭砸窗洗劫後 她收到遊民寫的一封信 開始尋人
跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定