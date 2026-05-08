NBA／T-Mac爆料布朗與綠衫軍存在裂痕 雙方火速澄清

波士頓 塞爾提克這個休賽季，真正的問題恐怕已經不只是「輸球」而已。在東區季後賽首輪遭費城 七六人完成1比3逆轉後，外界原本以為塞爾提克會先進入短暫沉澱期，但沒想到淘汰後短短幾天，關於杰倫布朗（Jaylen Brown）與球團之間「潛在裂痕」的傳聞卻開始全面延燒。導火線則來自名人堂球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）。

麥葛雷迪日前在自己的播客節目中透露，他「聽說」布朗對塞爾提克球團內部存在深層不滿，而且這種挫折感並不只是輸球那麼簡單。由於麥葛雷迪私下與布朗關係不錯，甚至被視為他的導師之一，因此這番發言立刻引發全美媒體高度關注。

今年其實可以說是布朗職業生涯表現最好的一季。當頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂傷缺席大半季時，布朗幾乎是一個人扛住塞爾提克。他本季平均28.7分、6.9籃板、5.1助攻，不但首次入選全明星先發，還打出生涯最佳全面數據，帶領波士頓拿下56勝、東區第二種子。

即便布朗打出生涯代表作，外界討論塞爾提克時，核心焦點依舊是塔圖姆。即使塔圖姆今年只打了16場例行賽，球隊未來藍圖仍被視為「塔圖姆的球隊」。而布朗雖然是2024年總冠軍賽MVP，但他始終像是那個永遠排在第二順位的人。這也是麥葛雷迪暗示的重點。他認為布朗的不滿，可能來自於自己在球隊內部長期沒有得到真正「第一核心等級」的尊重。

面對外界猜測，塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）很快出面滅火。他強調，布朗從未對自己表達任何不滿，兩人在球季結束後的對話「完全是正面的」。他甚至公開表示，「整個球團都愛JB」，並稱自己辦公室永遠對球員敞開。而布朗本人之後也在直播上親自回應，他表示自己與史蒂文斯關係很好，「如果可以，我願意在波士頓再打10年。」他也強調，今年雖然止步首輪，但卻是自己「最喜歡的一個球季」。

只是即便雙方都公開否認，外界仍很難完全停止聯想。過去幾年，綠軍幾乎年年被視為冠軍熱門，但始終缺少真正穩定統治力。2024年奪冠後，原本以為王朝窗口正式開啟，結果今年卻在塔圖姆受傷後，遭七六人完成歷史性逆轉。更糟的是，球隊薪資結構已經開始被第二層豪華稅壓得喘不過氣，未來不可能無限制維持超級豪華陣容。

相比塔圖姆，布朗的交易價值更高、也更容易成為大型交易主體。近期甚至已經開始出現「字母哥（Giannis Antetokounmpo）交易案」相關流言，不少美媒都在討論，如果密爾瓦基真的進入重建，塞爾提克是否會考慮用布朗作為核心包裹。

因為布朗與塔圖姆雖然強大，但兩人打法其實始終有點重疊。他們都是需要持球節奏的側翼得分手，真正的化學效應始終沒有達到聯盟頂尖雙人組的水準。過去幾年季後賽關鍵時刻，塞爾提克也常出現進攻停滯問題。若塞爾提克最後真的因薪資與定位問題選擇拆散「雙探花」，那恐怕也代表這支球隊過去將近十年的建隊核心正式結束。