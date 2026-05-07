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車遭砸窗洗劫後 她收到遊民寫的一封信 開始尋人

洛杉磯訊
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洛城女子在健行時遭遇砸車盜竊，卻意外收到一名遊民寄回的失竊駕照與暖心字條。圖為示...
洛城女子在健行時遭遇砸車盜竊，卻意外收到一名遊民寄回的失竊駕照與暖心字條。圖為示意圖。（Pexels）

洛杉磯一女子日前健行時，車輛遭砸車盜竊（smash-and-grab）；沒想到幾天後，卻收到一封來自陌生人的信件，裡面裝著她遺失的駕照，而寄件人是一名遊民

根據KTLA電視台報導，4月24日，Sydney Sagehorn當時在好萊塢水庫（Hollywood Reservoir）附近健行，期間車輛遭人砸窗行竊，放在車內的錢包被盜，錢包裡還裝有她的駕照。就在她忙著補辦證件與處理後續時，幾天後竟收到一封郵件，裡面正是她遺失的駕照。

信中寫道：「你好，我叫David Manning，我是一遊民。在環球市（Universal City）的Campo de Cahuenga與101號高路北向出口附近乞討。4月25日至26日期間，在上述出口附近撿到你的駕照，因此將它寄回駕照上的地址。」

Sagehorn在接受KTLA採訪時表示，看到信件時相當震驚，「這真的讓我對世界重新燃起希望。」

她表示，信封上的回郵地址無法投遞，因此她之後已三度回到對方提到的地點尋人，也聯繫幾個聖費南度谷地區的互助組織，希望有人認識該男子，但目前仍未找到對方。

如今，她也透過TikTok發文，希望網友能協助找到這位好心人。Sagehorn說：「一個本身處境已非常艱難的人，卻願意在我低潮時提供幫助，這對我來說意義重大。」

Sagehorn透露，她希望親自向David Manning表達感謝並回報這份善意。在還沒找到對方前，她已開始以其他方式「把善意傳遞下去」，包括捐款給互助組織，以及在當地參與志工服務。

類似來自遊民的暖心舉動，並非首次發生。本報此前曾報導，華人石先生在洛杉磯市中心小東京（Little Tokyo）附近發現車輛失蹤，一度以為遭竊而不知所措。當時一名長期在附近活動的遊民主動上前協助，告知他車輛很可能是遭拖吊，還熱心提供相關電話，幫助他查詢車輛去向，過程中並未索取任何回報。對石先生而言，那份陌生人的善意，同樣讓他印象深刻。

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