相戀43天 五旬女閃婚「嫩夫」開車助他搶劫 只因...

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聖費南度谷51歲Abigail Luckey（右）擔任多起持槍搶匪團伙「逃逸女司...
聖費南度谷51歲Abigail Luckey（右）擔任多起持槍搶匪團伙「逃逸女司機」，獲刑18個月；主犯Antonio Bland（左）連續搶劫12次，獲刑16年7個月。（司法部提供）

聖費南度谷51歲女居民拉基（Abigail Luckey），因替持槍搶匪團伙擔任「逃逸司機（getaway driver）」被聯邦法院判刑一年半。不過，由於她已羈押18個月，法官7日以「已服刑期」結案，同時令其支付1萬7829美元賠償金。

家住北好萊塢的被告拉基，今年1月在洛杉磯聯邦法院認罪，承認涉兩宗持槍搶劫案，包括一宗搶劫與一宗搶劫未遂。檢方指出，拉基2024年2月4日及同月14日，兩度擔任搶匪逃逸司機。其中2月14日在唐尼甜甜圈店的搶劫未遂案，最終使該三人搶劫團夥落網。

檢方稱，該團伙2024年1月至2月間，接連犯下12起持槍搶劫案，目標包括南加州多家7-Eleven、甜甜圈店及菸店（smoke shop）。受害地點遍及北好萊塢、布班克、托倫斯、范奈斯、長堤、格蘭岱、巴沙迪那、塔斯汀等，先後有14店員或顧客遭槍口威脅。其中一名格蘭岱受害人回憶，槍口當時「直接對準他的臉，他以為自己就要死了」。

雖然拉基只對兩宗案件認罪，但檢方認為她實際參與全部12起案件，並要求法官判處超過五年徒刑。檢方指出，手機定位資料顯示，拉基的手機在12起案件發生時都出現在現場附近，而她的白色雪佛蘭Cruze轎車，也至少在八起案件監視器畫面中出現。

更戲劇性的是，檢方表示，拉基不但替團伙預訂旅館房間，還涉嫌替搶匪取得作案槍枝，甚至在連續搶劫期間，與主嫌前往拉斯維加斯結婚。

法院文件顯示，2024年2月6日，拉基與小13歲的36歲男友布蘭德（Antonio Bland）驅車前往拉斯維加斯登記結婚，之後又返回南加州繼續犯案，兩天後再度搶劫。

布蘭德今年2月被判16年7個月聯邦監禁。另一名24歲同夥塔克（Ronnie Tucker）也已認罪，目前等待判刑。

案件最令人側目的，是拉基與布蘭德的關係。辯護律師透露，兩人是在布蘭德服刑期間透過手機「網戀」認識。布蘭德當時因劫車罪正在服15年刑期，卻違法在監獄使用手機與拉基聯繫。

辯方表示，拉基在前夫過世後，陷入嚴重憂鬱與悲傷，布蘭德「說了許多她想聽的話」。兩人認識僅43天便結婚。辯方強調，拉基並未持槍、未進入店內，也未親自搶錢或傷害任何人，只是負責開車接送。不過檢方認為，她對整個犯罪行動不可或缺。

這場連環搶案最後在2024年2月14日凌晨畫下句點。當時三人企圖搶劫唐尼一家甜甜圈店，店員持槍自衛反擊，子彈擊中牆壁。警方隨後攔下作案汽車，三犯就擒。

加州 洛杉磯

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