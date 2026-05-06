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加州華人中學生發一則不爽短信 收5萬元罰單

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華人中學生發一則不爽短信 收5萬元罰單

記者張宏／洛杉磯即時報導
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今年開始在社交媒體和公共場合說話要小心，刑事威脅罪可能會讓亂說話的後果變得很嚴重...
今年開始在社交媒體和公共場合說話要小心，刑事威脅罪可能會讓亂說話的後果變得很嚴重。(pexels/cottonbro studio圖片）

今年開始在社交媒體和公共場合說話要小心，這條新法可能會讓亂說話的後果變得很嚴重。一名華人少年因不想考試，在學校群組發布一則短信，導致其父母面臨五萬美元罰單。華人律師鄧洪表示，今年生效的新法「刑事威脅罪（California Penal Code Section 422.3）」已不再局限於針對特定個人的直接威脅，只要足以讓「合理人」產生持續性恐懼，就會面臨刑罰。

鄧洪表示，洛縣東區某初中一16歲華人學生，因為不想考試，在學校的社群群組發布一條短信，「大家明天不用上學，因為我要做一件驚天動地的大事」，並配上一張槍枝照片。他的同學收到這條短信嚇壞了，趕緊報警。學校因此關閉，警方也出動警力調查，費盡周折後發現只是口頭洩憤。

鄧洪解釋，以往這類威脅案件是針對某個人，比如鄧洪曾處理有華人學生覺得某個老師有種族歧視嫌疑，就發短信威脅，「你這個種族歧視者不得好死」。針對這類案件的辯護理由，都可歸為個人之間的發洩和玩笑，會以沒有造成直接威脅來減輕刑罰。

但州長紐森去年簽署SB19法案，今年元旦正式生效的新增的刑事威脅罪，填補上這個漏洞。如今該華生因威脅罪被起訴，如有人因此受傷，可能面臨三年以上刑罰，即使無人受傷也算輕罪，但不管重罪或輕罪，他也要負責因此產生的救護車和警力開支，目前警方給其開出罰單高達五萬美元。

鄧洪提醒，威脅的話不能隨便說，刑事威脅罪已不再局限針對特定個人的直接威脅，對公共場所或不特定群體發布的威脅言論，同樣可構成犯罪。只要個人以口頭、書面或透過網路平台發布具體且可信的暴力威脅，並足以讓人產生持續性恐懼，即可能觸犯刑事威脅罪，不需要針對具體個人。

尤其社交媒體已成為執法關注的重點場域。無論是Instagram、臉書、X（原Twitter）或即時通訊群組中，若出現涉學校、公司、教會或醫療機構的炸彈或暴力威脅言論，即使未指明特定受害人，即使是閱後即焚但只要有證人看到，不一定要保留威脅記錄，也可能被認定違法。如留下重罪案底，非公民的移民身分都會因此受影響。

種族歧視 洛縣 華人

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