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ICE又一輪大規模行動 無證華人因這些行為被捕、驅逐

洛杉磯訊
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華女Ruowei Liu因賣淫、經營妓院等相關罪名被定罪。（ICE）
華女Ruowei Liu因賣淫、經營妓院等相關罪名被定罪。（ICE）

美國國土安全部（DHS）日前發布消息稱，移民暨海關執法局（ICE）最近在全美多地開展執法行動，逮捕更多已被定罪的非法移民，其中包括無證華人，涉嫌家庭暴力、賣淫、經營妓院、非法滯留等罪名。

根據官方公布名單，此次被逮捕人員來自多國，包括中國、墨西哥委內瑞拉（Venezuela）、多明尼加共和國（Dominican Republic）等，其中大多數人已被法院定罪。

名單顯示，華女劉若薇（Ruowei Liu，音譯），是一名來自中國的非法移民，她在維吉尼亞州Virginia Beach市因從事賣淫、經營妓院等相關罪名被定罪。ICE指出，劉若薇去年持旅遊簽證通過底特律都會機場（Detroit Metropolitan Airport）入境美國，但簽證到期後，她沒有按照規定離境，成為非法滯留人員。劉若薇最近從Virginia Beach市監獄獲釋後，ICE已依法將她拘押並接管移民處理程序。

另一名被逮捕的華人是謝東升（Dongsheng Xie，音譯），他因在佛州萊克瑪麗（Lake Mary）涉及家庭暴力毆打案件被定罪。當局尚未透露這名華人具體案件信息。本報此前報導指出，華人因涉嫌家庭暴力面臨驅逐出境的案例並不少見。

針對此次行動，ICE在聲明中指出，旨在打擊嚴重犯罪分子，並強調將持續從社區中清除對公共安全構成威脅的人員。DHS代理助理部長畢斯（Lauren Bis）表示，「如果你非法進入美國並違反法律，我們一定會找到你並將你逮捕，犯罪分子在美國不受歡迎。」

ICE本次行動中，還逮捕多名涉嫌猥褻兒童、性侵、綁架、暴力攻擊者及其他威脅公共安全的無證移民。其中包括來自墨西哥的Rafael Garcia，因在加州佛萊斯諾縣（Fresno County）持續虐待兒童被定罪；來自安哥拉（Angola）的Josman Policarpo，因在德州犯下嚴重性侵罪被定罪；來自墨西哥的非法移民Guadalupe Mercado-Guerra，因在德州犯下三項猥褻接觸兒童罪被定罪等。

此外，還有多名涉嫌盜竊、家暴的非法移民被捕。來自哥倫比亞的Manuel Marin-Jimenez，因在紐約州入室盜竊被定罪；來自墨西哥的Alejandro Santos-Fernandez，因在德州入室盜竊、對家庭成員實施暴力襲擊以及使用致命武器加重襲擊等被定罪；墨西哥人Luis Sanchez-Hernandez，因毆打、企圖入室盜竊及持有可卡因被定罪。

民眾可以訪問國土安全部官網WOW.DHS.Gov，查看更多在社區中被逮捕人員的相關信息。

委內瑞拉 華人 墨西哥

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