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洛杉磯奧運門票為何特別貴 一文揭秘

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幸運搶到2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）門票的運動迷，正面臨令人咋舌的高昂...
幸運搶到2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）門票的運動迷，正面臨令人咋舌的高昂票價。圖為2028年洛杉磯奧運場館。( 路透）

CBS新聞網報導， 幸運搶到2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）門票的運動迷，正面臨令人咋舌的高昂票價。部分賽事票價已飆升至數百甚至數千美元，引發社會各界質疑：為何本屆奧運的觀賽成本，比以往高出如此之多？

回顧1984年洛杉磯奧運，當時票價最低僅為3美元（經通膨調整後約等於現今10美元），反觀2028年奧運，部分門票售價已突破5000美元大關。據本報此前報導，有幸運抽中第一批購票的華人發現，各大運動項目的決賽票價相當高，幾乎每場都超過500美元；身邊不少華人朋友，購票花費都上千美元，甚至有的突破5000美元。

曾在1984年奧運擔任票務助理副總裁的鄧肯（Debra Duncan），至今仍珍藏當年印製的首批門票。她感嘆，當年即使是熱門賽事也相對親民：1984年售價25美元的田徑決賽門票，換算成今日物價約為79美元；而當年100美元的閉幕式門票，今日則應約為315美元。

除了票價本身，行政服務費的增幅同樣驚人。鄧肯透露，1984年每張票僅收取1美元的手續費。而本屆奧運籌委會則按票價的24%收取服務費。

面對為何採取「百分比制」而非「固定金額制」的質疑，LA28官方回應，此舉符合業界標準。官方聲明指出：「服務費涵蓋票務平台的開發、客戶服務、支付處理及門票配送等成本。」

鄧肯對現行定價保持中立，但點出背後的複雜性。她認為，預先調高官方售價有助抑制二級市場黃牛的獲利空間。「如果官方定價過低且不符合市場需求，門票最終只會流向黃牛手中，這對大眾同樣不公平。」

儘管LA28試圖管控，但轉售平台已出現離譜標價。部分網站上的兩張閉幕式門票喊價高達7900美元，網球決賽門票甚至突破1萬1000美元。即便是不那麼熱門的板球賽事，單張票價也超過500美元。

票務公司KYD Labs執行長、曾任職於Ticketmaster的Ahmed Nemale直言，5000至1萬美元的票價，令人「感到不安」。尼馬爾更質疑調高官方售價，而不是通過技術攔截黃牛的做法：「在一個AI都能製作動畫長片的時代，為何無法追蹤門票去向或識別黃牛？這令人費解。」

對此，LA28官方強調，註冊流程保護大眾免受機器人和經紀商騷擾，並表示將取消任何涉自動化購票或違規帳戶的交易。

鄧肯指出，洛杉磯奧運面臨巨大財務壓力，主因在它是全私人資助的活動。「政府並未承諾在預算超支時提供援助，運作方每天都戰戰兢兢，唯恐資金不足以支撐運作。」

儘管票價高昂，鄧肯仍鼓勵民眾若有機會應親臨現場：「那是一個全世界都停下腳步、彼此展現關懷的時刻，那種體驗是無可取代的。」

幸運搶到2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）門票的運動迷，正面臨令人咋舌的高昂...
幸運搶到2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）門票的運動迷，正面臨令人咋舌的高昂票價。（路透）

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