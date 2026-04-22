我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩客機甘迺迪機場上空驚險擦身而過 FAA調查

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

歌手肢解少女藏屍案 死因真相出爐

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）日前在一場記者會上指出，美國...
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）日前在一場記者會上指出，美國知名R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）涉嫌於2025年4月23日殺害赫南德茲，隨後將其肢解，並將遺體留在車內長達4個月。（洛縣檢察長辦公室）

震驚全美的14歲未成年少女遭肢解藏屍案，22日有重大進展。洛杉磯縣法醫公布受害者赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez）的官方死因。該部門裁定，赫南德茲「由不明物體造成的多處穿刺傷」致死，並認定為他殺。

雖然法醫部門早在2025年12月就已完成相關檢驗，但法院先前核准洛杉磯市警局（LAPD）的申請，封存驗屍結果以避免干擾偵查，直到今日法律禁令解除，真相才得以攤在陽光下。

根據《People》雜誌取得的法醫報告，赫南德茲身上有「兩處位於軀幹的穿刺傷」，同時還有「上下肢雙側遭肢解」以及「多處皮膚缺損」。此外，毒理檢驗顯示赫南德茲體內含有酒精，且對甲基安非他命（冰毒）、MDMA（搖頭丸）及苯二氮平類藥物呈初步陽性反應，不過該報告指出仍需進一步檢測確認結果。

在第二次藥物篩檢中，甲基安非他命與合成鴉片類物質的結果因有「干擾物」無法判定，MDA與苯二氮平類藥物則未被檢出。

這起慘案的曝光，源於一場意外的發現。2025年9月8日上午，洛杉磯一處拖車場的員工在一輛被拖吊的特斯拉（Tesla）電動車前行李箱（Frunk）附近聞到異常強烈的惡臭，隨即報警。警方到場後，在行李箱的兩個袋子中發現赫南德茲早已支離破碎的遺骸。

經查，該車登記於21歲的美國知名R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）名下。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）日前在記者會上指出，嫌犯David Anthony Burke於2025年4月邀請赫南德茲前往其好萊塢山的住處，而那也是她最後一次被人目擊仍然在世。Burke涉嫌於2025年4月23日殺害赫南德茲，隨後將其肢解，並將遺體留在車內長達4個月。

根據《People》雜誌取得的刑事起訴書，檢方指控Burke涉嫌在「2025年5月5日前後」肢解赫南德茲的遺體。霍克曼指出，Burke的作案動機據稱是為阻止赫南德茲揭發兩人的非法性關係，赫南德茲在案發當晚曾威脅要公開舉報Burke，藉此摧毀他的音樂事業。

Burke目前被檢方指控多項罪名，其中包括一級謀殺罪。據悉，對Burke的這些指控最高刑罰為終身監禁且不得假釋或死刑。霍克曼表示，檢方將在日後再決定是否尋求死刑。不過Burke對相關指控不認罪。

世報陪您半世紀

洛杉磯

上一則

亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

下一則

加州州長選戰攻防 5大候選人同台激辯這些議題

延伸閱讀

肢解少女案 嫌犯歌星被控謀殺

肢解少女案 嫌犯歌星被控謀殺
少女陳屍特斯拉案發7個月後 歌手D4vd涉謀殺被捕　

少女陳屍特斯拉案發7個月後 歌手D4vd涉謀殺被捕　
二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物

二度傷害 洛杉磯縣驗屍官盜走死者財物
華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑

華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑
致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪

致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪
家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪

家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物

三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價
內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫