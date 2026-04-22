加州州長選戰攻防 5大候選人同台激辯這些議題

加州州長候選人論壇18日在洛杉磯世界宣教大學舉行。（記者張庭瑜/攝影）

由40多個亞裔美國人、夏威夷 原住民與太平洋島民（AANHPI）組織共同舉辦的加州 州長候選人論壇，18日在洛杉磯世界宣教大學舉行，前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）、民主黨籍億萬富翁斯泰爾（Tom Steyer）、加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）及前加州審計長余淑婷（Betty Yee）出席，就住房負擔、環境正義、投票權及小企業等議題各抒己見。

住房負擔方面，五位候選人均承諾大幅增加住宅供給並削減行政障礙。斯泰爾提出將租金 列為可抵稅項目，並對租金急漲設限；貝西拉承諾，就任後將宣布100日緊急狀態、凍結房屋保險及電費漲幅，同時擴大首購族頭期款補助；余淑婷主張恢復重建機制，推動舊區翻新及適應性再利用；瑟蒙德提出利用各縣閒置公有土地興建200萬住宅單位；維拉萊構沙則以其任期內將洛杉磯市中心住宅單位從2萬增至6萬為佐證，說明其有能力增加住房供給。

環境正義議題上，多位候選人均指出高速路及廢棄物設施長期集中於弱勢社區。貝西拉表示，他擔任加州檢察長時，曾設立環境正義局；任聯邦衛生部長時，成立氣候變遷與健康平等部門；斯泰爾強調污染者付費原則，並主張三倍電動車稅抵免加速潔淨能源普及；維拉萊構沙提及市長任內推動港口減排及全市植樹計畫，優先選址有色族裔社區；余淑婷指出州府氣候韌性資金流向少數族裔社區的比例長期偏低，承諾以此為核心施政方向。

投票權方面，各候選人均對聯邦層面壓制選民的趨勢表示高度警惕。維拉萊構沙強調其自青年起即投身公民運動，主張州長帶頭建立廣泛選民保護聯盟；瑟蒙德承諾以州府資金資助非營利組織培訓多語言選民教育人員；余淑婷提出以家庭聚會形式傳遞投票資訊，貼近社區生活實際；斯泰爾則警告ICE可能干預選舉，強調必須有組織地加以應對。

小企業議題上，維拉萊構沙直言加州是全美最難做生意的州，批評「私人檢察長法（PAGA，授權員工代表政府對雇主提起違反勞動法訴訟）」對小企業造成沉重負擔；斯泰爾強調非英語系移民企業主難以取得一般商業融資，而其非營利社區銀行已累計提供數十億元貸款；貝西拉批評聯邦小企業署近期拒絕移民企業主申請貸款，承諾提供一站式申辦服務；余淑婷則提醒眾多AANHPI企業利潤空間極薄，必須正視關稅及供應鏈動盪的外部衝擊。

共和黨選民方面，獲川普總統表態支持的前福斯新聞主播希爾頓（Hilton）支持率最高，達到為45%，希爾頓未參加本次辯論。