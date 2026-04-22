亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

前加州審計長余淑婷強調語言障礙是移民社區的根本困境，並主張將氣候韌性資金優先導入少數族裔社區。（記者張庭瑜╱攝影）

隨著亞太裔選民影響力持續擴大，由40多個亞裔組織共同舉辦的加州州長候選人論壇，18日在洛杉磯世界宣教大學（World Mission University）舉行，多名主要參選人齊聚，凸顯AANHPI社群在州長選戰中的關鍵角色。

主辦方表示，這是洛杉磯縣唯一由亞裔組織專為社區舉辦的州長候選人論壇，受邀名單依據加州州務卿2月17日公布的募款總額前十發出。根據主辦方數據，加州目前有逾730萬亞裔美國人、夏威夷 原住民與太平洋島民(AANHPI)居民，占全州人口逾15%，是過去十年增長最快族群之一，社區整體消費力達2兆美元，占加州選民近20%。

醫療保健議題引發最多分歧。億萬富翁斯泰爾（Tom Steyer）與加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）均表態支持單一付款人健保制（Single-payer healthcare，全民醫保 由單一公共機構支付），前者指出全球數據顯示，此制度費用約為現行體制一半，長遠而言別無選擇；後者強調任何有能力的雇主，都應提供員工醫療保障，並點名批評部分非營利醫療機構以鉅額盈餘投資傷害移民 社區的體系。

前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）以財政現實為由，持保留立場，他指加州預算赤字嚴峻，耗資逾5000億元的單一付款人計畫難以落實，主張以公共保險選項作為過渡。前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）承諾加州將成為聯邦削減醫療保障後的最後防線，並擴充社區衛生中心及居家照護資源；前加州審計長余淑婷（Betty Yee）則提出恢復白卡（Medi-Cal）獨立稽查機制，清查虛假申報，同時擴充醫療人力，縮小族裔照護落差。

移民議題上，五位候選人一致批評移民與海關執法局(ICE)現行執法方式。斯泰爾與瑟蒙德均主張擴大法律援助基金及移民「知你權利」宣導；斯泰爾並指應以種族歸納為由，對ICE提起檢控。貝西拉回顧其擔任加州檢察長及聯邦衛生部長期間，曾就DACA及人口普查計算方式兩度向最高法院提告川普並勝訴，強調加州有能力以法律途徑對抗違憲的聯邦執法行動。維拉萊構沙指出ICE執法行動不成比例針對西裔與亞裔；余淑婷則將語言障礙定義為貫穿移民議題的根本困境，主張由社區組織主導政策落地執行。

商人斯泰爾就醫療、移民及環境正義等議題闡述政見。（記者張庭瑜╱攝影）

貝西拉回顧其任加州檢察長及聯邦衛生部長期間，曾兩度將川普告至最高法院並勝訴，強調以法律途徑捍衛移民權益。（記者張庭瑜╱攝影）

加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）於論壇中表態支持單一付款人健保制度。（記者張庭瑜╱攝影）