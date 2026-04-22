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亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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前加州審計長余淑婷強調語言障礙是移民社區的根本困境，並主張將氣候韌性資金優先導入...
前加州審計長余淑婷強調語言障礙是移民社區的根本困境，並主張將氣候韌性資金優先導入少數族裔社區。（記者張庭瑜╱攝影）

隨著亞太裔選民影響力持續擴大，由40多個亞裔組織共同舉辦的加州州長候選人論壇，18日在洛杉磯世界宣教大學（World Mission University）舉行，多名主要參選人齊聚，凸顯AANHPI社群在州長選戰中的關鍵角色。

主辦方表示，這是洛杉磯縣唯一由亞裔組織專為社區舉辦的州長候選人論壇，受邀名單依據加州州務卿2月17日公布的募款總額前十發出。根據主辦方數據，加州目前有逾730萬亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民(AANHPI)居民，占全州人口逾15%，是過去十年增長最快族群之一，社區整體消費力達2兆美元，占加州選民近20%。

醫療保健議題引發最多分歧。億萬富翁斯泰爾（Tom Steyer）與加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）均表態支持單一付款人健保制（Single-payer healthcare，全民醫保由單一公共機構支付），前者指出全球數據顯示，此制度費用約為現行體制一半，長遠而言別無選擇；後者強調任何有能力的雇主，都應提供員工醫療保障，並點名批評部分非營利醫療機構以鉅額盈餘投資傷害移民社區的體系。

前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）以財政現實為由，持保留立場，他指加州預算赤字嚴峻，耗資逾5000億元的單一付款人計畫難以落實，主張以公共保險選項作為過渡。前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）承諾加州將成為聯邦削減醫療保障後的最後防線，並擴充社區衛生中心及居家照護資源；前加州審計長余淑婷（Betty Yee）則提出恢復白卡（Medi-Cal）獨立稽查機制，清查虛假申報，同時擴充醫療人力，縮小族裔照護落差。

移民議題上，五位候選人一致批評移民與海關執法局(ICE)現行執法方式。斯泰爾與瑟蒙德均主張擴大法律援助基金及移民「知你權利」宣導；斯泰爾並指應以種族歸納為由，對ICE提起檢控。貝西拉回顧其擔任加州檢察長及聯邦衛生部長期間，曾就DACA及人口普查計算方式兩度向最高法院提告川普並勝訴，強調加州有能力以法律途徑對抗違憲的聯邦執法行動。維拉萊構沙指出ICE執法行動不成比例針對西裔與亞裔；余淑婷則將語言障礙定義為貫穿移民議題的根本困境，主張由社區組織主導政策落地執行。

商人斯泰爾就醫療、移民及環境正義等議題闡述政見。（記者張庭瑜╱攝影）
商人斯泰爾就醫療、移民及環境正義等議題闡述政見。（記者張庭瑜╱攝影）

貝西拉回顧其任加州檢察長及聯邦衛生部長期間，曾兩度將川普告至最高法院並勝訴，強調...
貝西拉回顧其任加州檢察長及聯邦衛生部長期間，曾兩度將川普告至最高法院並勝訴，強調以法律途徑捍衛移民權益。（記者張庭瑜╱攝影）

加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）於論壇中表態支持單一付款人健保制...
加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）於論壇中表態支持單一付款人健保制度。（記者張庭瑜╱攝影）

前聯邦衛生與公眾服務部長貝西拉，強調加州將成為聯邦削減醫療保障後的最後防線。（記...
前聯邦衛生與公眾服務部長貝西拉，強調加州將成為聯邦削減醫療保障後的最後防線。（記者張庭瑜/攝影）

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