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獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子

洛杉磯訊
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華女舉報丈夫婚姻欺詐，為獲取綠卡結婚。（示意圖取自Unsplash.com）
華女舉報丈夫婚姻欺詐，為獲取綠卡結婚。（示意圖取自Unsplash.com）

司法部消息，一名美籍華女為中國籍丈夫成功申請婚姻綠卡後，如今主動舉報對方涉嫌假結婚，並要求撤銷已獲批准的綠卡申請。據悉，兩人育有一個孩子，結婚一年後丈夫獲得婚姻綠卡申請批准，僅半年後，夫妻倆就已分居。華女認為丈夫涉嫌婚姻欺詐，並提供大量證據，目前該案已在移民局（USCIS）進一步調查處理。

移民上訴委員會（Board of Immigration Appeals，簡稱BIA）裁定，這起命名為「Jin案」（Matter of Jin）的婚姻綠卡案件，雖已獲批准，但需退回移民局重新審查，原因是申請人提出大量證據與指控，質疑配偶與其結婚的真實目的，並涉嫌婚姻欺詐。

司法部判決文件顯示，該案申請人為美籍華女金子豪（Zihao Jin，音譯），受益人為中國籍男子熊涵飛（Hanfei Xiong，音譯）。兩人2022年3月3日結婚，同年5月31日，金子豪為丈夫熊涵飛提交I-130親屬移民申請，並向移民局遞交多項婚姻真實性證明材料，包括聯名租賃合同、聯名銀行帳戶文件、夫妻倆共同的牙科與汽車保險、Airbnb住宿記錄、以及夫妻合照等，用以證明婚姻關系真實存在。

記錄顯示，一年後，移民局於2023年5月23日批准申請，同時批准受益人熊涵飛的I-485身分調整申請，使其獲得有條件綠卡身分。

然而，案件隨後出現重大轉折。根據記錄，夫妻雙方在2023年12月分居，當時丈夫拿到綠卡僅半年；2024年2月，金子豪遂向法院提出婚姻無效申請，理由為婚姻存在欺詐；2025年7月15日，她向BIA提出上訴，請求撤銷此前已獲批准的移民申請，並提交大量補充證據，包括19份宣誓書、婚姻無效訴訟及庭審記錄、警方報告、醫療記錄等材料，指控對方以獲取移民利益為目的與其結婚，並無真實共同生活意圖。金子豪認為自己屬於婚姻欺詐的受害者，且是在移民申請獲批後才發現相關問題。

BIA在判決書中表示，該案涉及可能得婚姻欺詐，且申請人提出大量新的事實性材料，但作為上訴機構，BIA僅具備法律審查權限，不具備事實調查或證據認定的能力。因此，案件應由移民局重新進行全面審查，以評估這起婚姻是否符合移民法規定。判決書還提到，本案夫妻雙方已育有一名孩子，於2023年1月出生。但金子豪認為，熊涵飛在妻子懷孕期間，並未提供作為丈夫的支持，並未履行家庭責任。

裁決指出，婚姻欺詐長期以來是移民體系中的嚴重問題。法院在判決中引用多項聯邦法院案例及歷史資料，說明婚姻移民案件中欺詐行為的複雜性與持續性，並強調移民機構需對婚姻真實性進行嚴格審查。根據判決記錄，移民局在初始審批階段通常會通過文件審查、面談及背景調查等方式核實婚姻真實性，包括調查共同生活證據及雙方陳述。然而，BIA指出，在部分案件中，面談可能被豁免，從而增加未被及時發現欺詐的風險。

BIA進一步說明，若進一步調查認定存在婚姻欺詐行為，該案可能適用「移民與國籍法」中關於婚姻欺詐的相關條款，包括禁止因欺詐婚姻獲取移民利益的規定。一旦觸發相關條款，當事人未來移民申請可能都會受到嚴重限制。不過，BIA在裁決中強調，此次決定並不代表已認定婚姻欺詐成立，也未對受益人移民身分作出最終裁決。案件目前僅進入重新調查階段，由移民局負責進一步審查證據，並決定是否維持或撤銷原有移民批准結果。

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