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買菜愈來愈貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

洛杉磯訊
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理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。...
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

在通膨壓力與食品價格持續上漲下，許多退休族正面臨日常開銷不斷攀升的現實，尤其是每周採買的雜貨費用，已成為不可忽視的負擔。

根據理財網站GOBankingRates報導，除常見的尋找優惠券或等促銷外，一些較少被注意的「隱藏技巧」，其實更能有效降低支出。理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。

例如，熟悉超市內部的「隱藏清倉區」，是一項簡單但實用的方法。不少超市會在蔬果與肉類區設置折扣角落，販售即將到期但仍可食用的商品，價格往往大幅降低。消費金融專家Tanya Peterson指出，這些區域通常不顯眼，但若願意花時間找，常能撿到便宜。

此外，直接向當地農場、果園或農夫市集採購，也是節省開支的方式之一。這些來源通常接近批發價格，甚至會販售外觀不完美但品質無虞的蔬果，價格更為低廉。

隨著科技普及，數位優惠券與商店應用程式（App），也成為省錢利器，但不少長者因操作不熟而忽略。專家建議，可在非繁忙時段向店內客服人員請教使用方式，一旦掌握技巧，往往能享有顯著折扣。

消費習慣的調整同樣關鍵。專家指出，許多退休族仍維持過去為家庭採買的份量，容易造成浪費。若改為按實際需求購買、學會利用剩食與控制份量，不僅能減少浪費，也能降低開支。

在生活方式上，將健康習慣與省錢結合，也是一舉兩得的做法。例如步行前往超市，不僅可節省油錢，也能增加運動量；使用購物推車則可提高採買效率。

此外，依照當季食材規劃餐點，是兼顧營養與預算的策略。當季蔬果通常價格較低且新鮮，事先規劃不僅能減少衝動購物，也能讓飲食更加多元。

部分退休族與鄰居或朋友組成團購小組，共同購買大宗商品後再分配，既能享大份裝較便宜的價格，又不必擔心囤積過多食材。

在飲食安排上，預先批量烹調（batch cooking）也被認為是節省開支的有效方式。每周集中準備幾餐，不僅能避免臨時外食或衝動消費，也有助減輕日常壓力。

值得注意的是，科技工具也能發揮作用。會計師兼理財作家David Kindness建議，退休族可利用像ChatGPT這類人工智慧（AI）工具，根據家中現有食材規劃餐點，減少浪費並避免重複購買。

最後，專家提醒，一些醫療保險計畫也可能提供額外補助。例如部分「醫療保險優勢計畫」（Medicare Advantage）會提供每月或每季的食品補助，用於購買營養食品或健康用品，但這項福利常被忽略。若現有計畫未涵蓋相關補助，可在下一個開放申請期考慮調整。

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