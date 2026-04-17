加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品

一名懲教官涉嫌與販毒集團勾結，將大量可卡因走私入境並藏匿於羅蘭岡一民宅中。圖為懲教官工作示意圖，非涉案懲教官。美聯社

加州懲教廳（CA Department of Corrections and Rehabilitation）一名懲教官涉嫌與販毒集團勾結，將大量可卡因走私入境並藏匿於羅蘭岡 一民宅中。洛縣 檢察長辦公室（LADA）17日宣布對涉案兩人提出多項重罪指控，若罪名成立，兩人最高分別面臨20年以上刑期。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）17日稱，現年44歲的雷耶斯（Jesus Reyes）為加州懲教廳在職懲教官，負責監獄內安全與囚犯管理工作，屬於執法體系的第一線人員；另一名27歲被告盧克（Jose Luis Aldahir Rocha Luque）則被認為與販毒網絡有關，疑負責毒品儲存與分銷。

檢方指出，盧克從2023年6月起在洛縣羅蘭岡租下一處住宅，作為藏匿毒品的「據點屋」（stash house）。同年8月1日，雷耶斯涉嫌自墨西哥 駕車入境，將毒品運送至該住宅。執法人員隨後展開調查，在屋內查獲約20公斤可卡因，以及將近20萬美元現金。

兩人目前面臨共謀販售管制藥物、持有毒品意圖販售，以及跨縣運輸毒品等三項重罪指控。

霍克曼對此案表達強烈譴責，他指出，一名州懲教官竟因貪念被操控，從事危害公共安全的犯罪行為，令人不齒。他強調，被告不僅背叛其職責與誓言，更與犯罪組織合作，對社會構成威脅，檢方將全力追究責任，無論腐敗發生在何處，都會被起訴。

根據公開資料，加州懲教廳懲教官通常需接受嚴格背景審查與專業訓練，負責維持監獄秩序及防範違禁品流入。然而，近年全美多地曾發生個別懲教官涉毒品或違禁品走私案件，凸顯監獄體系內部監督仍面臨挑戰。本案更因涉及跨境運輸與大宗毒品，引起聯邦單位關注。

本案目前由河濱縣警局與聯邦緝毒局（DEA）聯合調查。檢方表示，調查仍在持續，不排除後續擴大追查是否涉更大規模的販毒網絡。