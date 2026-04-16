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走線華男打工離世 律師:他被「如垃圾般對待」

【檀香山訊】
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發生意外後，林振雄被送往檀香山的The Queen's Medical Cent...
發生意外後，林振雄被送往檀香山的The Queen's Medical Center，在此治療87周後，於今年4月3日最終離世。（谷歌地圖）

一位遠離家鄉，輾轉「走線」來到美國打工，為養家糊口的華人，卻在赴美約一年時遭遇施工事故離世。她的妻子為此從中國來到事發地，對涉事公司提起民事訴訟。律師稱，該華男領著低於最低標準的薪資，工作上沒有規範和保護，「被像垃圾一樣對待」。

根據Honolulu Civil Beat報導，來自中國福建省福清市的打工人林振雄（Zhenxiong Lin，音譯），為支持在中國家鄉的妻子，先前往越南再到墨西哥，跨境輾轉進入美國。他2024年中旬前往夏威夷打工，去年8月，他在檀香山（Honolulu）找到一份修建倉庫的工作，卻在入職幾天內就遭遇橫禍，被倉庫高處的支撐板砸中。他於當地女王醫療中心（The Queen's Medical Center）接受治療卻不見好轉。在受傷87周後，於今年4月3日離世。

林振雄遠在中國的妻子翁媚媚（Meimei Weng，音譯）聽說丈夫出事後，持旅遊簽證前往檀香山。今年3月18日，在醫生建議下，翁媚媚同意拿掉丈夫維持生命體徵的儀器，為他提供最後的安寧措施。約兩周半後，她的丈夫自然離世。

林振雄離世前約一個月，翁媚媚委託律師在當地法院提起民事訴訟，向林振雄出事時的雇主Golden Cabinets & Stone倉庫索取金額不明的賠償，並要求陪審團審判（jury trail）。訴訟中指出，56歲的林振雄幾乎沒有讀過書，不會英文，「他願意做任何工作，多少工資都願意領，只為生存，將錢寄回家。」翁媚媚的代理律師Michael Green在接受Honolulu Civil Beat採訪時表示，「他（林）被像垃圾一樣對待。」訴訟中提及，倉庫業者Wayne Cao曾試圖支付翁媚媚35萬美元，讓她返回中國，並假裝林振雄從未在當地出現過。

訴訟提及，事發倉庫Golden Cabinets & Stone業主和其他兩人利用林振雄非法移民身分，沒有解決倉庫內潛在的危險，也沒有為他配備安全裝置。夏威夷官方的一份文件證實訴訟中的內容。夏威夷工作場合安全局一份調查顯示，一名參與雇用林振雄的人士稱，倉庫有嚴重的不安全因素，包括沒有給工人安全裝備，工人缺乏培訓，倉庫沒有上報林振雄的受傷及死亡，直到翁媚媚提起訴訟。

該倉庫業者Wayne Cao在接受Civil Beat採訪時否認林振雄律師的說法，稱「很多事情都不是真的。」

翁媚媚的另一位代理律師Peter Hsieh稱，林振雄生前每日工資僅有100美元，低於當地最低時薪14美元的標準。

根據報導，林振雄出事的倉庫是總部位加州的Golden Cabinets & Stone公司的其中一間，位於檀香山Mookaula大街。當時林振雄正在倉庫內依照指令拆除一處非法修建的夾樓（位於一樓和二樓之間的中層樓）。一輛叉車撞擊到倉庫內的柱子，導致一個長約12.5英尺，重約50磅的支撐架倒塌，正好砸中在下面工作的林振雄。他當時頭上未戴安全帽，導致頭骨碎裂。

訴訟稱，林振雄發生意外後，沒有人進行現場緊急施救，也沒有人打911。當天下午，他被一輛皮卡車拉到當地醫院，送他的人也沒有提供身分信息。

夏威夷 華人 墨西哥

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