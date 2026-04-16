以抗中著稱 前眾議員朴銀珠 獲川普提名任駐韓大使

川普提名加州前聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）出任美國駐韓國大使。目前該人事案已送交參議院審議，待表決通過後即可履新。（美聯社）

據橙縣紀事報（OC Register）報導，川普政府已正式提名加州 前聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）出任美國駐韓國大使。目前該人事案已送交參議院 審議，待表決通過後即可履新。在美韓關係強化區域安全與經貿合作的關鍵時刻，此項提名引發各界高度關注。

按美國法律程序，駐外大使須經總統提名及參議院確認。外界預期，在印太戰略背景下，參議院將重點審查其對北韓核威脅、美中競爭及區域安全等重大議題的立場。

駐韓大使職位目前由資深外交官赫勒（James Heller）自2026年1月起臨時代辦。前大使Philip Goldberg由拜登政府提名，已於2025年初退休。儘管懸缺期間外交體系運作如常，但正式大使的缺席，仍被視為高層溝通的阻礙。

朴銀珠於2021至2025年間代表橙縣地區兩任國會議員。2020年首度入閣時，她與金映玉（Young Kim）及Marilyn Strickland寫下韓裔女性首度進軍國會的歷史。她在國會期間以財政保守、國安強硬及抗衡中國著稱，積極參與亞太事務。

在2024年一場斥資不菲、競爭極其激烈的選戰中，朴銀珠以約650票的微小差距負於民主黨人陳德瑞（Derek Tran，音譯）。敗選後，她宣布不再競逐國會，轉而投身公共政策領域。她曾公開表示，未來將繼續推動川普政府的願景，尤其在對中貿易戰略及捍衛亞洲民主自由方面積極發聲。

在那場選戰中，朴銀珠曾與陳德瑞皆指責對方「抺紅」，引廣泛關注。「抺紅」意指利用共產主義的聯想影射對手，引發選民對候選人的不信任。朴銀珠競選團隊向橙縣選民發送郵件，暗示陳德瑞與中國共產黨有潛在聯繫，並使用毛澤東及共產主義標誌錘子與鐮刀的圖像，影射陳德瑞背景。與此同時，陳德瑞團隊引用「華爾街日報」及「橙縣紀事報」報導，指朴銀珠的丈夫Shawn Steel涉嫌收受中國間諜金錢，並質疑朴銀珠是否能對抗中國勢力。

在地方層級，朴銀珠曾任橙縣縣政委員，深耕南加州亞裔社區多年，基層實力雄厚。觀察人士認為，此項提名不僅體現川普政府對印太局勢的布局，也展現對亞裔選民的重視。橙縣共和黨對此普遍表示歡迎，黨主席Will O'Neill、聯邦眾議員Ken Calvert 等皆表達祝賀，呼籲參院 加速確認。

現年70歲的朴銀珠出生於首爾，父母為脫北者，後隨家人旅居日本，19歲移民美國。特殊的移民背景與跨文化經驗，使她對自由民主價值有極高堅持，這也成為她外交生涯的重要資產。