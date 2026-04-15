我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新興市場教父 傳奇投資人墨比爾斯逝世享壽89歲

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

洛城租房補助上萬 被ICE突襲移民家庭優先?

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯租金負擔沉重家庭，可申請上萬美元的補助。（示意圖取自Pexels.com）
洛杉磯租金負擔沉重家庭，可申請上萬美元的補助。（示意圖取自Pexels.com）

洛杉磯市一項計劃，為租金負擔沉重的家庭，提供高達1萬9000美元的現金援助，現已開放申請，截止日期為4月30日。倡導者呼籲，優先幫助受ICE突襲影響的家庭，因為這些家庭失去主要經濟支柱，陷入前所未有的困境。

據LA Local等多家媒體綜合報導，這項由Measure ULA資助的1400萬美元緊急收入補助計劃，幫助與年長者、殘疾人同住的低收入租戶。該計劃將為近期受野火或其他社區緊急情況影響的家庭，提供直接經濟援助，用於支付房租、食物、交通、托兒或其他個人需求。

目前尚不清楚市政府對「近期緊急情況」的定義，但倡導者呼籲市政府利用ULA提案的資金，優先幫助受移民突襲影響的家庭。許多移民家庭失去經濟支柱，工作場所關閉，人們出於恐懼不敢出門或上班；更有不少家庭，面臨家人被遣返，生活漂泊不定的問題。

此外，租房補助優先考慮的幫助對象，包括2025年1月野火摧毀家園的受災戶、以及將超過50%的收入用於支付房租或居住在租金管制住房的家庭。

報導指出，租房者必須符合以下條件，方可獲得補助資格；家中至少一名成員超過65歲或患有身體、精神殘疾；收入等於或低於所在地區收入中位數的50%，優先考慮收入等於或低於30%的家庭，例如四口之家年收入中位數的50%為7萬5750美元，30%則是4萬5450美元；居民將超過家庭總收入的30%用於支付房租；面臨無家可歸風險，例如拖欠房租或收到驅逐警告通知等。

申請者需提供身分證明、居住證明、收入證明和租金支付記錄。發放的具體補助金額取決家庭規模，兩人及以下家庭可獲1萬2510美元，三至四人家庭可獲最高1萬5606美元，五人及以上家庭可獲最高1萬9000美元。需要注意的是，已通過2025年ULA收入支持計劃獲得資金的申請人，將不再符合資格。

申請方式，可在線獲取申請表格，網址https://cifd.forwardplatform.com/login，截止日期為4月30日中午12時。需要幫助完成申請的人，當局提供免費中文、英語等現場協助。如有任何疑問，請致電855-582-3973。

現場申請地點包括播佑岡（Boyle Heights）El Centro de Ayuda，址位2130 1st St., Suite 110，聯繫電話323- 526-9301；東南洛杉磯的All Peoples Community Center，822 E 20th St.，聯繫電話213-747-6357；西亞當斯（West Adams）Leimert Park Center，4305 Degnan Blvd., Suite 105，聯繫電話323-991-5850；韓國城青年社區中心（Koreatown Youth & Community Center），1230 Menlo Ave., Suite 100，聯繫電話213-365-7400。

低收入 租金 移民

上一則

南加短租詐騙 表親合作「一房多租」坑遍全美

下一則

南加女大蘇爾健行 全裸倒臥河中去世 發生了什麼？

延伸閱讀

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美
只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急

只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急
可負擔住房難負擔 主因制度設計、運作方式

可負擔住房難負擔 主因制度設計、運作方式
可負擔房租漲勢猛 為付房租 華婦退休金快被掏空

可負擔房租漲勢猛 為付房租 華婦退休金快被掏空
移民家庭領福利會影響居留申請？挨批以訛傳訛

移民家庭領福利會影響居留申請？挨批以訛傳訛
洛縣推「Dine Local」 助2.6萬家餐飲業優化

洛縣推「Dine Local」 助2.6萬家餐飲業優化

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
馬桶黃垢刷不掉？達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光

馬桶黃垢刷不掉？達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光
福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」