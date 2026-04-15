南加短租詐騙 表親合作「一房多租」坑遍全美

南加州兩名表親涉嫌透過線上訂房平台操作「重複訂房」與「誘餌轉換」（bait-and-switch）手法行騙，詐騙金額高達150萬美元，受害對象遍及南加州及全美多地租客。圖為示意圖，非涉案房源。（示意圖取自unsplash）

司法部 （DOJ）14日發出新聞稿，南加州 兩表親涉嫌透過線上訂房平台操作「重複訂房」與「誘餌轉換」（bait-and-switch）手法行騙，非法牟利150萬美元。受害對象遍及南加州及全美多地租客，兩人已對相關指控認罪。

根據認罪協議，來自南加卡拉巴薩斯（Calabasas）的37歲Shray Goel，與來自科羅拉多州丹佛（Denver）的36歲Shaunik Raheja，自2013年起經營短期租賃相關業務，並透過Abbot Pacific LLC與Jet Set Work LLC等多個公司名義對外運作，規模逐步擴大。調查指出，該詐騙計畫涵蓋Airbnb 與Vrbo等平台上約100處房源，兩人透過重複訂房及編造各種藉口取消或轉換訂單，藉此誤導並欺騙旅客從中牟利。

檢方指出，兩人經營的租賃據點遍布多城市，包括南加州的瑪利那岱瑞（Marina del Rey）、威尼斯（Venice）與馬里布（Malibu），以及聖地牙哥、芝加哥、達拉斯、奧斯汀等全美主要城市，影響範圍廣泛。

調查顯示，2017年10月至2019年11月期間，兩人利用假房東名稱甚至冒用他人身分，在多個線上平台刊登房源，藉此隱匿真實身分並進行操作。事實上，兩人早在2015年即因頻繁取消訂單及遭租客投訴，被部分平台封鎖，但之後仍透過建立新的虛假帳號持續發布房源資訊。

司法部進一步指出，兩人亦大量使用虛假地址，這些地址有的並無出租房源，有的與其無關，甚至根本不存在，藉此為同一房產建立多個重複刊登。這類操作不僅讓租客難以辨識真偽，也協助其規避各地對短期租賃的監管規範。

整起詐騙的核心手法，是透過「重複訂房」結合「誘餌轉換」。兩人會在同一平台刊登同一房源的多個版本，甚至跨平台同步上架，並設定不同價格，藉此吸引不同租客競價，最終挑選願意支付最高價格者成交。

此外，即便房源已被預訂，他們仍不會關閉其他刊登頁面的預訂日曆，使同一房產在同一時間內被多名租客預訂。一旦出現超額訂單，或遇到不願接待的租客，便以水管故障、設備問題或突發狀況為由取消訂單，甚至說服租客主動取消，或轉介至其他房源。

檢方指出，兩人也試圖操控評價系統，以維持其業務運作。他們會對提出質疑或留下負評的租客發布虛假負評，甚至將已有負面評價的房源下架，再以新名稱重新刊登，藉此掩蓋過往紀錄。

司法部表示，這些手法使不少租客在不知情的情況下預訂房源，最終卻在入住前臨時被取消，被迫緊急尋找替代住宿，不僅增加額外支出，也造成行程混亂。同時，相關訂房平台也因此承受信譽與經濟損失。

在法律責任方面，Raheja在認罪協議中承認，曾於2023年4月向聯邦調查人員作出不實陳述，否認其刻意進行超額訂房；Goel承認一項電信詐欺罪（wire fraud），Raheja承認妨礙司法公正罪（obstruction of justice）。

目前，Goel預計於8月14日接受宣判，最高可面臨20年聯邦監禁；Raheja則將於9月11日出庭，最高可能面臨10年刑期。