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好市多新品酸種麵包碗 湯還沒裝就引起熱議

洛杉磯訊
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好市多烘焙新品「酸種麵包碗」因上市時機與成分標示問題掀起爭議。（圖片來自好市多官...
好市多烘焙新品「酸種麵包碗」因上市時機與成分標示問題掀起爭議。（圖片來自好市多官網）

好市多Costco）近期推出烘焙新品「酸種麵包碗」（Sourdough Bread Bowls），一袋四個售價7.99美元，主打手工割紋與爐烤工藝，並強調具有濃郁酸香風味。產品上架後迅速在社群平台引發關注，不僅吸引大量消費者討論，也因上市時機與成分標示問題引爭議。

根據美食網The takeout報導，這款麵包碗為店內現場烘焙，總重量接近兩磅，每一個麵包碗皆經手工割紋後再進行爐烤，強調外皮酥脆、內部柔軟，並帶有酸種麵包特有風味。產品定位上，麵包碗可作為多用途餐點容器使用，常見搭配包括奶油花椰菜起司濃湯、辣味燉肉（chili）等，也可用於盛裝焗烤通心粉或派對沾醬，作為可食用餐具，適用於家庭聚餐或簡單宴客場合。

不過，產品推出後在社群平台迅速引發不同聲音。其中一項討論焦點為上市時間。有消費者認為，麵包碗通常與熱湯搭配，屬於較偏冬季的飲食選項，對於春夏推出感到不解。有網友留言，「這種麵包碗應該在冬天配辣湯或濃湯才合適」，認為產品推出時機與消費習慣不符。

另一項爭議則集中在產品成分。部分消費者指出，傳統酸種麵包應僅由麵粉、水與鹽製成，並透過天然酵母長時間發酵完成，對該產品標示較長的配料表提出質疑。有網友留言表示，「那不是酸種麵包，酸種應該只有麵粉、水和鹽」，另有消費者認為，「成分這麼多，就不能算真正的酸種麵包」，甚至表示會選擇自行製作或向麵包店、農夫市集購買。

然而，也有觀點指出，上述質疑未必完全準確。根據說明，酸種麵包的製作核心確實為天然酵母發酵，其基本原料為麵粉與水，透過環境中的天然酵母與細菌作用，需經數日培養才能形成獨特酸味。這也是酸種麵包風味與一般酵母麵包不同的原因之一。

至於產品成分中出現的多項配料，部分屬於強化麵粉的組成，例如菸鹼酸（niacin）、鐵（iron）與葉酸（folic acid）等，為常見的營養強化元素。此外，部分額外成分也可能是商業烘焙中常見的輔助材料，用於加快發酵過程或提升產品穩定性，使大量生產成為可能，以便門市能快速供應商品。

有分析指出，這類作法並不罕見，許多大型零售或烘焙業者在製作酸種產品時，會在保留酸種發酵特性的同時，調整配方與流程，以符合供應需求。

好市多 Costco

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