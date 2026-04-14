女神全裸服務？超狂中文廣告 頻現南加街頭

網站的部分按摩店頁面中，有露骨字眼吸引客源。（取自美國蜜桃網）

南加州 非法色情按摩廣告問題逐漸猖獗，不僅電線桿、商場外牆隨處可見噴漆小廣告，業者更透過網路平台大舉招攬生意。本報記者發現有城市的商圈有疑似成人網站的噴漆，並向市議員反應後，當日下午市府即派出專員，清除20多個疑似非法色情按摩廣告。

記者調查發現，一個名為「美國蜜桃網」的中文成人網站，業務遍及全美50州，加州亦在其列。而在加州分頁下，至少有29間按摩店的資訊。網站的部分按摩店頁面中，充斥性感照片的廣告，甚至有裸露的亞裔 女性圖片，並配以「100%性感女孩」、「身材火辣亞洲美女」、「緊緻性感女神」等露骨字眼吸引客源。部分個人廣告更直接標示提供「全套服務，像國王一樣對待你，全裸玩耍更有趣」等字眼，性交易暗示明顯。

記者依據街頭廣告及網站所留電話，以消費者身分致電南加 華人聚居的聖蓋博谷多家按摩店查詢。業者普遍表示，提供全身按摩、足療及組合套餐，全身或組合療程一小時收費約50美元，半小時約40美元。當記者進一步詢問是否提供「特殊服務」，以及「全套服務」是什麼，對方多以「你來試試看」回應；記者詢問獲取這些服務是否安全，他們回覆「非常安全」。

此類廣告氾濫現象已蔓延至南加多個城市。記者在西柯汶那（West Covina）市亦發現，多處電線桿及商場外牆遭噴漆張貼按摩廣告，並留有聯絡方式。市長吳桐淮日前接受本報訪問時表示，市府對此問題高度重視，執法部門設有逾20線民，專責監控非法廣告及可疑店家，一經檢舉即會展開調查並進行清除。在上午接到記者的檢舉後，下午市府即派出工作人員前往調查，並將20幾個噴漆廣告塗抹掉。

吳桐淮坦言，非法色情行業根深柢固，難以全面根除。部分廣告所留電話登記於外市甚至私人住宅，跨越不同司法管轄範圍，增加執法難度。他強調，相關行為已違反市府條例，呼籲民眾若發現類似廣告或可疑店家，應主動向執法單位通報。

值得注意的是，南加此前也有華人參與協助全美各地不同地區妓院透過網路招攬客源的情況。范杜拉縣警局（VCSD）2月13日曾宣布，成功破案一個涉及加州至少30家妓院和超過60名性工作者的大型拉皮條集團，並逮捕嫌犯Kebin Dong與Wei Nie。警探指出，這兩人均住在南加州，他們經營一個網站，公開刊登性服務廣告，並協助嫖客在各地的住宅式妓院或旅館買春。他們均面臨拉皮條、協助賣淫及共謀等重罪指控，截至發稿本案仍在審理過程中。

西柯汶那市停車場電線桿底座可見印章式廣告，含網站資訊，經查疑與按摩服務相關。（本報記者╱攝影）