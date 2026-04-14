大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害

洛杉磯加大前婦產科醫生James Mason Heaps （右）14日對涉及五名女性的13項性侵重罪全部認罪。圖為其此前在律師陪同下出庭。美聯社

震驚南加州 醫界的洛杉磯 加大（UCLA）前婦產科醫師James Mason Heaps性侵案，出現重大逆轉。曾在上訴中試圖推翻原判的被告James Mason Heaps，14日在洛杉磯縣高等法院突然改口，對涉五名女性的13項性侵指控全部認罪，當庭被判11年監禁，刑期與其先前被推翻的判決相同，並須終身登記為性犯罪者。

現年69歲的Heaps身穿橙色囚服出庭，承認包括六項「以欺騙手段對無意識者進行性侵入」、五項「以欺詐方式性侵犯」及兩項「性剝削病患」等罪名。洛杉磯縣高等法院法官Charlaine F. Olmedo當庭宣判其刑期，未再安排延後量刑程序。

本案曾於2022年審理，當時Heaps被裁定涉兩名受害人的五項罪名成立，但陪審團對另外九項指控未能達成一致。2026年2月，加州第二區上訴法院裁定，原審法官在陪審團出現語言能力爭議時，未通知律師並適當處理，構成程序瑕疵，下令案件發回重審。外界原預期案件將重新審理，如今被告選擇全面認罪，等同終結漫長司法程序。

庭上，多受害者當庭或透過聲明表達心聲。自稱Nicole Gumpert的女性當庭直言，「我不是唯一受害者……你身為醫生卻違背誓言，對我造成傷害」，並指11年刑期「遠遠不足以伸張正義」。另一名受害者則在檢方代讀聲明中表示，她選擇不出庭，「因為不想再看到這個人」，並強調自己曾信任對方的專業，卻遭到「最私密且不可接受的侵犯」。也有受害者表示，她最在意的是聽到被告承認罪行，「雖然沒有等到道歉，但我選擇原諒」。

檢方指出，此案凸顯醫患關係中的權力不對等。Heaps曾是知名婦科腫瘤專家，在UCLA醫療中心服務35年，同時在其私人診所看診，職業生涯中曾為約6000患者提供治療，甚至一度是加州大學 系統中收入最高的醫生之一。然而，正因其專業聲望，使患者更容易放下戒心，成為其犯案的有利條件。

案件也引發大規模民事訴訟。超過500患者對洛杉磯加大及Heaps提告，指校方明知不當行為卻未及時制止。2022年，加州大學系統已先後達成多項和解，包括3億7400萬美元（涉312名原告）、2億4360萬美元（約200名原告）及7300萬美元（約5500名原告）的聯邦訴訟和解，總額逾6億美元。

Heaps此次改為認罪，除避免重新審理帶來的不確定性，也讓受害者免於再次出庭作證的心理壓力。儘管部分受害者對刑期仍感不足，但案件歷經多年訴訟後，終於在刑事層面畫下句點。