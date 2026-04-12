迪士尼門票數暴漲 家長籃中偷渡小孩入場 網友評論亮了

隨著門票價格節節攀升，被稱為「地球上最快樂」的迪士尼遊樂園，如今成了不少家庭沉重負擔。（Disneyland臉書）

紐約郵報報導，隨著門票價格節節攀升，被稱為「地球上最快樂」的迪士尼遊樂園（Disneyland），如今成了不少家庭沉重負擔，近日甚至出現家長疑似將孩子藏進嬰兒車「偷渡」入園的逃票情況。

拉斯維加斯（Las Vegas）抖音（TikTok ）網紅Nef日前拍攝一段影片，片中是家長推著嬰兒車排隊進入南加州 安那罕的迪士尼樂園，車上坐著一名小女孩，而另一名小孩被放進嬰兒車後方的置物籃中，頭部緊貼後方網狀窗；非常規的座位，讓該小孩完全隱藏在嬰兒車中，倘若不仔細從後方看，根本無法發現。影片標題寫著「迪士尼太貴了，他們居然偷帶孩子入園。」Nef告訴加州郵報，「不確定這對父母的『妙計』是否奏效。」

在抖音經營「SinCity Born and Raised」社群帳號的他表示，那天之所以注意到這種情況，是因該孩童始終沒有從置物籃出來，「從嬰兒車網狀窗看起來，一開始我以為裡面裝著寵物」他告訴紐約時報 ，「後來定睛一看，才發現是個小孩，當時正吃著餅乾，非常安靜。」

「多年來我去過多次迪士尼，從未看過有小孩能在那麼狹小的空間裡還能那麼安靜，讓我覺得他可能不是第一次這樣做」Nef認為，那名孩子可能先前就有「經驗」，甚至可能曾用類似方式成功入園。「我決定將這支影片放上抖音，沒想到爆紅。」

許多網友對影片議論紛紛，有人半開玩笑表示，「希望守住這種方法，不要外傳。」有網友說「管好自己的事就好。」有人留言「我不能說生氣..但這樣其實也不對。那是哪一牌子的嬰兒車啊？」還有網友笑稱「我什麼都沒看到，希望他們在迪士尼玩得開心。」加州郵報已向迪士尼公司與園方尋求回應。

這種「偷渡」行為出現之際，正逢迪士尼門票價格創新高。以兩成人與兩名三至九歲孩童的家庭來說，4月14日（周二）單一園區一日門票價格接近500美元，若於本月18日入園，同樣家庭的票價超過700美元。而如今非峰值的票價104美元，相較上個世紀1955年已暴漲4060%，當時每張門票僅2.50美元，甚至比如今一加侖普通汽油價格便宜得多。