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伊「尖叫瑪麗」兒子一家在洛被捕 綠卡取消將被遣返

洛杉磯訊
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聯邦執法部門11日表示，Eissa Seyed Hashemi（見圖）與妻子及兒...
聯邦執法部門11日表示，Eissa Seyed Hashemi（見圖）與妻子及兒子在洛杉磯被捕，並面臨驅逐處境。Eissa Seyed Hashemi的母親為1979年德黑蘭美國人質劫持事件中，劫持人質方的發言人Masoumeh Ebtekar。（國土安全部提供）

三名居住在洛杉磯的知名伊朗人11日被捕並面臨遞解出境。

國土安全部指出，移民暨海關執法局（ICE）在洛杉磯逮捕Eissa Seyed Hashemi、其妻Maryam Tahmasebi及其子Seyed Mobin Hashemi。Eissa Seyed Hashemi是伊朗政治人物Masoumeh Ebtekar的兒子；Masoumeh Ebtekar曾在1979年的伊朗人質危機期間擔任發言人。國土安全部認為，這三人在美居住，對國家安全及外交政策構成明顯威脅。

國土安全部指出，「2014年9月1日，Eissa Seyed Hashemi持F-1學生簽證抵達舊金山國際機場進入美國。2016年，他其妻子和兒子均獲得綠卡。獲准持有綠卡並定居美國是一項殊榮，如果當局認定某位綠卡持有人對美國構成威脅，其綠卡將被撤銷」。

國務卿魯比歐在社媒X的帖文中，詳細通報此次逮捕行動。他指出，Masoumeh Ebtekar亦被稱為「尖叫瑪麗」，曾是伊斯蘭恐怖分子的發言人；這群恐怖分子1979年沖入德黑蘭的美國大使館，將52名美國人扣為人質長達444天，期間對他們施以毆打、飢餓折磨以及模擬處決。在此次人質事件中，Masoumeh Ebtekar擔任劫持人質一方的發言人。

魯比歐寫道，2014年，歐巴馬政府批准了Masoumeh Ebtekar兒子及其家人的簽證申請，允許他們進入美國。2016年6月，歐巴馬政府透過「多元化移民簽證計畫」賦予了他們合法永久居民身分。

Masoumeh Ebtekar是1979年伊斯蘭革命以來，伊朗首位女性內閣成員，也是該國歷史上第三位女性內閣成員。她在1997年至2005年以及2013年至2017年期間領導該國環境部，並在2017年至2021年期間擔任伊朗負責婦女與家庭事務的副總統。

國土安全部 ICE 洛杉磯

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