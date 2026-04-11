南加安大略6.5億損失縱火案後 購物中心又被人點火

Ontario Mills Mall10日上午發生多起疑似縱火，一名嫌犯被捕，案件仍在調查中。這是繼當地一座大型倉庫日前遭縱火後，再發縱火案件。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸安大略購物中心（Ontario Mills Mall）10日發生多起疑似縱火，導致商場緊急疏散並暫時關閉。一嫌犯已被警方逮捕，縱火原因仍在調查中。這是繼當地一大型倉庫日前遭縱火損失6.5億美元後，再發縱火事件。

安大略市警局與消防部門通報，火勢涉多家店鋪，包括Nordstrom Rack與True Religion。消防員於當日上午11時前接報警趕抵現場，發現數家店內已出現火情。所有火點均屬「可疑」，已在數小時內全部撲滅。

警方確認，來自庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的28歲男子Luis Javier Gallegos涉嫌縱火被捕。警方指出，嫌犯在拘捕過程中不配合，發生拒捕情況，警方未透露詳情。嫌犯受傷被送往醫院治療，隨後收押，面臨縱火重罪指控。

據The Press-Enterprise報導，由於一度有消息指嫌犯攜帶背包，警方派出警犬在商場內外進行搜索，以排除爆炸物威脅。最終確認現場安全，未發現可疑裝置。一警員在執勤中受輕傷，經治療後已出院。

一名目擊者表示，他與妻子當時正準備離開Nordstrom Rack，約上午10時41分發現店內起火，他說：「我不得不大聲呼喊提醒商店員工，一員工因不熟悉操作滅火器，把設備交給我，我便協助撲滅多處被點燃的衣物。」他指出，火源疑似由小型打火機引燃，但未親眼看到嫌犯，僅有其他顧客稱縱火人身穿黑色連帽上衣並朝出口跑走。

事發時，商場內警報聲持續響起，顧客與員工慌張撤離。於Jollibee店任職的員工Samantha Flores表示，撤離過程十分匆忙，她說，大家連車鑰匙和隨身物品都來不及帶。 員工需等待數小時後才被允許返回取個人物品。

官方一度宣布商場將關閉整日，現場秩序隨後逐步恢復。

報導稱，安大略地區近期接連發生重大火災事件。7日，一座存放家庭紙製用品的倉庫遭縱火焚毀，涉及Kimberly-Clark產品，產品加上建築損失超過6.5億美元。該案嫌犯、29歲的Chamel Abdulkarim已面臨州及聯邦指控，據報同樣使用小型打火機犯案。

目前，執法部門正全力調查安大略購物中心縱火動機，並釐清兩起案件之間是否存在關聯。同時，警方呼籲任何掌握線索的民眾，盡快聯絡安大略警局。