華人涉人口販運太多？德州緊急叫停中文按摩執照考試

德州許可與規管局（TDLR）多年來持續提供英文與西語執照考試，並自2023年起新增簡體中文選項，卻在2025年底緊急撤除。(pexels)

ABC 13電視台10日報導，德州 按摩治療師依法須通過州政府許可執照考試，然而在提供簡體中文試卷兩年後，州政府相關單位月前突然取消該語種選項。官方聲稱此舉是為遏止人口販運，但維權團體批評該政策涉嫌歧視 。

德州許可與規管局（TDLR）多年來持續提供英文與西語執照考試。根據業界回饋，TDLR自2023年起新增簡體中文選項，卻在2025年底緊急撤除。

TDLR透過聲明表示，數據顯示「簡體中文考試的應考人數，與德州按摩學員或從業人員的人口結構不成比例」，並指出該語種考試已成為「人口販運計畫與有組織犯罪網絡的關鍵因素」。

據ABC 13電視台獲取的數據顯示，在5982次考試中，高達62%使用簡體中文，超過英文（34%）與西語（4%）的總和。另外，官方稱98%的州外報考者選擇中文，顯示德州已成為人口販運者的目標；但調查發現，該比例背後實際上僅代表33人。

針對此政策，亞裔德州人正義聯盟（Asian Texans for Justice）執行長曼蘇爾（Nabila Mansoor）抨擊該決定極具歧視性：「這是在對一小群特定族群撒大網（籠統定罪），這絕對令人無法接受。」

為釐清決策過程，媒體依據「公共資訊法」向TDLR調閱包含「中文」與「販運」關鍵字的領導層電郵。儘管媒體支付262美元的行政費，TDLR卻在十周後以「律師與當事人保密特權」為由，拒絕提供任何一封郵件，並要求媒體辦理退費。目前相關單位已向德州檢察長辦公室提出投訴。

雖然TDLR宣稱此舉是為「瓦解犯罪網絡」，但合法經營的按摩業者卻大喊吃不消。一位不願具名的SPA經理表示，許多移民將按摩視為基層入門工作，但執照考試涉及的大量專業術語，對英語非母語者來說難如登天。

「如果他們英文好到能考過英文試卷，早就去別的行業工作了，」該經理無奈表示，他的店原本有七名按摩師，現在只剩二人，因招募不到合法員工，生意難以為繼。

對外界要求提供中文考試與人口販運具體關聯的證據，以及其認為的用中文考試者導致的人口販運，是賣淫還是勞工剝削。TDLR拒絕鏡頭前採訪，僅透過郵件表示其執法過程中發現了「與人口販運一致的詐欺模式」。

TDLR委員兼反人口販運工作組主席巴特勒（Thomas Butler）在去年10月的會議上強調：「我們必須在提供語言協助與防範惡意行為者的風險之間取得平衡。」截至2025年10月底，TDLR已在半年內針對全州涉嫌賣淫等違法行為的按摩場所發布26項緊急停業令。