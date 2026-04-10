MLB/大谷熱身問題再度引議 是合規還是特權

美國大聯盟本周上演去年世界大賽 組合系列戰，多倫多藍鳥主場迎戰洛杉磯 道奇，最終傷兵滿營的藍鳥只艱辛地取下一勝結束系列賽。然而周三的最終戰場上氣氛一度因為一段看似不起眼的「熱身時間」問題再度引起球迷討論。

比賽過程中，藍鳥外野手史普林格（George Springer）特意上前向裁判貝林諾（Dan Bellino）釐清大谷是否還是能取得更多熱身時間；而道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則對這樣的詢問顯得相當不悅，坐在休息室頻頻搖頭表示不滿。

爭議的核心，依舊圍繞在大谷翔平 身上。當他前一個半局以打者身分參與進攻、甚至在壘上跑動後，再回到投手丘時，往往會獲得比一般投手更長的局間熱身時間。這個問題在去年的世界大賽期間藍鳥就已經明確的表達抗議過，然而這在規則上並非完全違規，但問題在於整個聯盟幾乎只有他一人能「合理」使用這項彈性。

史普林格當下的詢問，某種程度上反映的是球隊累積已久的不滿：當所有人都被限縮在更快的比賽節奏中，唯獨一名球員可以反覆獲得額外時間，這樣的差異很難不被解讀為「差別待遇」。即便裁判依據的是過去投手也需打擊的舊例，但在2022年後全面指定打擊制度以及嚴格的計時器規則下下，這樣的標準顯得格外突兀。

羅伯茲的不爽也並非毫無理由。在他看來，大谷的使用方式本來就建立在「二刀流」的高負荷之上，適度延長準備時間，是確保比賽品質與球員健康的必要措施。然而問題在於，這樣的「合理性」只存在於大谷一人身上，當對手無法享有同樣條件時，就不可避免地被質疑為聯盟默許的特權。

更深一層來看，這起衝突其實揭露了聯盟在規則執行上的灰色地帶。規則確實允許裁判在特殊情況下調整節奏，但當這種「特殊情況」長期且穩定地只發生在同一名球員身上時，它的性質就從彈性，逐漸轉變為制度性的偏袒。對手球員的不滿，也就不再只是情緒，而是對競爭公平的質疑。

從比賽影響來說，這種時間差並非微不足道。防守方需要長時間等待，投手節奏被打亂，野手專注力下降；進攻方同樣會因節奏中斷而受到影響。當這些細節累積，最終可能左右比賽走向。換句話說，這不是單純的「多幾顆熱身球」，而是整體競爭條件的改變。

支持者會強調，大谷本來就承擔雙倍角色，多給時間只是基本補償；但反對者則認為，既然選擇讓他兼任兩種身分，就應該在既有規則內完成，而不是讓規則為他調整。

回到這場比賽，史普林格的詢問與羅伯茲的不滿，其實只是長期問題的一次爆發。當聯盟在公平與明星效應之間搖擺不定，這類爭議勢必還會重演。而大谷，也將繼續站在這條模糊界線的中心對抗「大谷條款」的質疑。