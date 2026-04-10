我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

首艘非伊朗油輪通過 美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝光

MLB/大谷熱身問題再度引議 是合規還是特權

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國大聯盟本周上演去年世界大賽組合系列戰，多倫多藍鳥主場迎戰洛杉磯道奇，最終傷兵滿營的藍鳥只艱辛地取下一勝結束系列賽。然而周三的最終戰場上氣氛一度因為一段看似不起眼的「熱身時間」問題再度引起球迷討論。

比賽過程中，藍鳥外野手史普林格（George Springer）特意上前向裁判貝林諾（Dan Bellino）釐清大谷是否還是能取得更多熱身時間；而道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則對這樣的詢問顯得相當不悅，坐在休息室頻頻搖頭表示不滿。

爭議的核心，依舊圍繞在大谷翔平身上。當他前一個半局以打者身分參與進攻、甚至在壘上跑動後，再回到投手丘時，往往會獲得比一般投手更長的局間熱身時間。這個問題在去年的世界大賽期間藍鳥就已經明確的表達抗議過，然而這在規則上並非完全違規，但問題在於整個聯盟幾乎只有他一人能「合理」使用這項彈性。

史普林格當下的詢問，某種程度上反映的是球隊累積已久的不滿：當所有人都被限縮在更快的比賽節奏中，唯獨一名球員可以反覆獲得額外時間，這樣的差異很難不被解讀為「差別待遇」。即便裁判依據的是過去投手也需打擊的舊例，但在2022年後全面指定打擊制度以及嚴格的計時器規則下下，這樣的標準顯得格外突兀。

羅伯茲的不爽也並非毫無理由。在他看來，大谷的使用方式本來就建立在「二刀流」的高負荷之上，適度延長準備時間，是確保比賽品質與球員健康的必要措施。然而問題在於，這樣的「合理性」只存在於大谷一人身上，當對手無法享有同樣條件時，就不可避免地被質疑為聯盟默許的特權。

更深一層來看，這起衝突其實揭露了聯盟在規則執行上的灰色地帶。規則確實允許裁判在特殊情況下調整節奏，但當這種「特殊情況」長期且穩定地只發生在同一名球員身上時，它的性質就從彈性，逐漸轉變為制度性的偏袒。對手球員的不滿，也就不再只是情緒，而是對競爭公平的質疑。

從比賽影響來說，這種時間差並非微不足道。防守方需要長時間等待，投手節奏被打亂，野手專注力下降；進攻方同樣會因節奏中斷而受到影響。當這些細節累積，最終可能左右比賽走向。換句話說，這不是單純的「多幾顆熱身球」，而是整體競爭條件的改變。

支持者會強調，大谷本來就承擔雙倍角色，多給時間只是基本補償；但反對者則認為，既然選擇讓他兼任兩種身分，就應該在既有規則內完成，而不是讓規則為他調整。

回到這場比賽，史普林格的詢問與羅伯茲的不滿，其實只是長期問題的一次爆發。當聯盟在公平與明星效應之間搖擺不定，這類爭議勢必還會重演。而大谷，也將繼續站在這條模糊界線的中心對抗「大谷條款」的質疑。

洛杉磯 世界大賽 大谷翔平

上一則

加州公帑被詐？ 據稱相當紐西蘭全國辛苦一年賺的錢

延伸閱讀

MLB／藍鳥教頭說大谷特別待遇太超過 道奇羅伯茲捍衛：不是一般投手

MLB／藍鳥教頭說大谷特別待遇太超過 道奇羅伯茲捍衛：不是一般投手
MLB／維持最簡單的打擊策略 大谷：不投好球我很樂意被保送

MLB／維持最簡單的打擊策略 大谷：不投好球我很樂意被保送
MLB／大谷翔平6局無責失勝投被搞砸 連續43場上壘追平鈴木一朗

MLB／大谷翔平6局無責失勝投被搞砸 連續43場上壘追平鈴木一朗
MLB／大谷翔平連42場上壘 差1場就追平鈴木一朗紀錄

MLB／大谷翔平連42場上壘 差1場就追平鈴木一朗紀錄
MLB／山本由伸6局失1分奪第2勝 大谷連42場上壘

MLB／山本由伸6局失1分奪第2勝 大谷連42場上壘
MLB／藍鳥復仇系列賽薛則打頭陣 大谷9日二刀流拚第2勝

MLB／藍鳥復仇系列賽薛則打頭陣 大谷9日二刀流拚第2勝

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42

超人氣

更多 >
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...