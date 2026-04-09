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華人花一年才找到工作 上班不到半年又被裁

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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根據美國勞工部最新公布的3月就業數據，美國失業率降至4.3%，勞動力市場看似維持...
根據美國勞工部最新公布的3月就業數據，美國失業率降至4.3%，勞動力市場看似維持平穩。然而，在這份溫和數據表象下，卻暗藏著結構性危機。（示意圖取自pexels）

根據美國勞工部最新公布的3月就業數據，美國失業率降至4.3%，勞動力市場看似維持平穩。然而，在這份溫和的數據表象下，卻暗藏著結構性危機。據CNBC報導，全美約有180萬人（占失業人口四分之一）已深陷「長期失業（超過半年）」。儘管有失業金補助，也無法支應基本生活成本。

47歲的特納（Tequila Turner）曾擁有令人稱羨的IT職涯，年薪達六位數。然而，自2024年10月失去與銀行的合同工作後，她被迫進入長達一年多的求職苦旅。為了省錢，特納搬去與朋友同住，並從專業IT轉向承接零工與DoorDash送餐。她的收入從全盛時期的六位數，驟降至僅剩零星。

對於生活在加州的民眾來說，失業不僅是失去收入，更是一場生存災難。加州目前的失業救濟金上限僅為每周450美元，但洛杉磯地區一居室公寓的平均月租已突破2700美元。這意味著即便領到最高額度的救濟金，也無法支應基本居住成本。特納感嘆，這套系統「根本不起作用，只是在讓人們受苦」。她曾面臨救濟金用罄、長達半年沒有任何經濟援助的絕望處境。

同樣的焦慮，也在南加州華人社群蔓延。住在巴沙迪那的詹先生，曾從事遊戲設計，薪資高、工作也十分有趣。自去年3月失業至今，已超過一年，他每天仍準時坐在電腦前「全職找工作」，卻始終沒有音訊。他坦言，看著太太獨自撐起家計，自己卻只能在家做家事，每天花時間找工作，想著下一份收入何時進帳，「那種對未來的迷茫，讓人心力憔悴。」

住在蒙特利公園市的曾小姐，經歷更為波折。她失業近一年才找到工作，沒想到重回職場僅3個月，又因公司內部問題再度失業。曾小姐表示，如今裁員幾乎沒有任何預警。通常，直屬上司會與人資部門同事一起，在當天的會議中告知：「今天是你的最後一天。」消息來得突然，讓人根本無法及時反應或做任何準備。她坦言，得知消息的當下，感到錯愕和徬徨。她直言：「現在已經不存在所謂的穩定工作，美國的生存環境變得越來越艱難。」

CNBC報導，美國雇主在2025年全年僅新增18萬1000個工作崗位，相比2024年的146萬個崗位大幅減少，而企業在1月宣佈裁員10萬8435人。這些累積的因素意味著，求職者比以往更難找到合適的工作。

職業網站ZipRecruiter的勞動經濟學家Nicole Bachaud表示，企業已經不再增加新職位，並正逐步裁減員工。她說，「目前勞動市場的狀態，是對員工和雇主而言的全面停滯。」過去在2008年金融危機或疫情期間，員工會換工作，甚至主動辭職，但如今人們選擇穩定待在原職位。Nicole Bachaud指出：「對那些失業的人來說，失業正變成常態，而不是暫時的過渡期。」

長期失業的人告訴CNBC，這段經歷削弱了他們的自信，也讓他們開始質疑自己的職業選擇。有些人靠兼職工作支付生活費，另一些則搬去和家人同住。他們表示，已經按照求職指南操作，甚至嘗試新方法，但似乎仍然沒有任何效果。

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