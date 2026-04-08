我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

一洲焦點／停火兩周是緩兵之計？美伊條款差一個關鍵字

老翁向熟人買車 一疏忽致DMV1300元罰款

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位老翁在買車後，卻收到DMV 1300美元欠款。（示意圖取自Pexels）
一位老翁在買車後，卻收到DMV 1300美元欠款。（示意圖取自Pexels）

加州寇恩縣（Kern County）Frazier Park一名老翁近日從朋友處購入一輛卡車，卻因為累積多年的一個問題疏忽，被加州車輛管理局（DMV）要求繳納1300美元。

根據ABC 7電視台報導，蓋廷格（Robert Gettinger）表示，他在14年前把卡車賣給朋友，最近又把這輛卡車買回，但他試圖為車輛重新登記時，DMV表示他欠下超過1300美元的註冊費和罰金。

蓋廷格說，2012年，當他把車子賣給熟人時，兩人曾一起去DMV辦理手續，但過程中的某個環節沒有完成。「當時有試圖完成文件的申請流程，」蓋廷格說，他不確定應該是他完成最後步驟，還是朋友應該完成，但在整個過程中，某個地方出了問題，沒有做完。

蓋廷格表示，新車主其實根本沒有使用這輛卡車。他把車停在馬里布，經歷了野火、新冠疫情，以及生活各種變故，這輛車多年來一直閒置未動。車子一直被遮蓋著，因此車漆仍然保持良好，甚至還保留一張完好的2012年DMV貼紙。

十多年後，事情出現戲劇性轉折—蓋廷格竟然又把同一輛卡車買回來。

「14年過去了，我就問朋友：『那輛卡車怎麼樣了？你有對它做過什麼嗎？』他說沒有。我就說：『那你要不要把它賣回給我？』他說：『好啊。』」蓋廷格解釋道。

然而，當蓋廷格再次前往DMV為車輛辦理登記時，卻收到大筆欠費通知。

去DMV把文件交上去後，突然被告知：「需要先支付1369美元才能登記這輛車」。蓋廷格認為，根本不值得為該車繳納這筆錢。「它看起來狀況還不錯，但已經跑了18萬英里」。

蓋廷格表示，最令人沮喪的是—如果當年的買賣文件確實沒有完成，而車輛一直仍登記在他的名下與地址，他不明白為什麼在過去十多年裡，自己從未收到任何登記通知或逾期罰單。

「他們有我的地址，甚至我跟他們談的時候，他們也確認說：『是的，我們知道你的地址，但我們從來沒有寄任何通知給你。在這種情況下，我們也不需要寄。』」他說。「但費用卻一直累積、越來越多。我想一開始可能只是50到150美元，怎麼會在沒有任何通知的情況下，變成原來的10倍？」

目前，這輛卡車仍停在蓋廷格前院。由於尚未完成登記，他表示如果把車開到街上，可能會面臨罰單和額外罰款。

ABC 7電視台已向DMV詢問這些費用以及此類情況是否可以解決。

DMV並未透露太多，只表示正在調查此事。

一名加州DMV發言人表示：「目前無法提供調查及處理此問題的時間表。請相信，我們重視每一位客戶，並會努力協助他們解決車輛登記相關需求。感謝您將這位客戶的問題告知我們。」

蓋廷格說，他已經修復了卡車的引擎，因為舊的水管被老鼠咬壞，他也更換了新的水管並清理車輛內飾。他表示，車子現在狀況良好、隨時可以上路，但在登記問題解決前，這輛卡車哪裡也去不了—或許只能在更多的文件與官僚程序中「繼續打轉」。

加州

上一則

南加警逮2賊 揭大規模有組織偷油行動

延伸閱讀

車銀優逃漏稅風暴再發聲 認了「負責到底」200億稅款繳清

車銀優逃漏稅風暴再發聲 認了「負責到底」200億稅款繳清
跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路

跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路
警車追逐釀車禍一周之內8死 專家籲設限

警車追逐釀車禍一周之內8死 專家籲設限
在京都吃罰單

在京都吃罰單
無人車智駕故障 「蘿蔔快跑」上百車癱瘓武漢 乘客受困高架道

無人車智駕故障 「蘿蔔快跑」上百車癱瘓武漢 乘客受困高架道
伍茲認錯將暫別球壇 接受治療 酒駕肇事報告：機能受損 不宜駕車

伍茲認錯將暫別球壇 接受治療 酒駕肇事報告：機能受損 不宜駕車

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10
軍人新婚妻子被ICE當場逮捕，面臨遣返。(示意圖取自Pexels)

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

2026-04-06 15:09

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場
川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進