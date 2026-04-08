我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

一洲焦點／停火兩周是緩兵之計？美伊條款差一個關鍵字

南加警逮2賊 揭大規模有組織偷油行動

河濱訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
河濱縣警方歷時近一年的追查，拘捕偷竊燃料油憲法。警方表示，此案揭露出一個大規模、...
河濱縣警方歷時近一年的追查，拘捕偷竊燃料油憲法。警方表示，此案揭露出一個大規模、有組織的柴油燃料竊盜行動。示意圖。（取自河濱縣警局官網）

兩名涉嫌竊盜燃油的嫌犯，經河濱縣警局歷時近一年的追查後落網。警方表示，此案揭露一個大規模、有組織的柴油竊盜行動。

根據警方資料，調查始於2025年5月16日。當時河濱縣警局Thermal分局接獲通報，前往麥加市（Mecca）66街90000號路段一處商業場所，處理燃料遭竊案。警員抵達後，發現一輛遭遺棄車輛，確認嫌犯已逃離。進一步調查顯示，嫌犯透過改造柴油加油設備，並利用經過改裝的車輛來隱匿與運輸燃料。該起案件共竊取約463加侖柴油，價值約2100美元。

2026年3月11日，科齊拉（Coachella）Dillon Road 46000號路段再度發生類似竊案，約9000加侖柴油遭竊，損失金額估計約6萬3000美元。警方指出，本案的作案手法與前案一致，確認屬同一犯罪模式。

隨著調查深入，警方鎖定兩嫌犯，分別為40歲的貝利（Steven Anthony Bailey）及27歲的莫納（Brian Briseno Mena），兩人均為派里斯市（Perris）居民。調查期間，警方在河濱縣多處地點執行搜索令，包括派里斯市、未建制區Homeland，以及聖伯納汀諾縣的蘋果谷市（Apple Valley），並查獲與柴油竊盜及車輛改裝相關的證據。

4月7日，警方於派里斯市Daniella Way 400號路段再次執行搜索令，並在未發生衝突的情況下將貝利與莫納逮捕。貝利隨後被收押至Cois Byrd拘留中心，面臨重大竊盜、燃料竊盜、共謀及有組織零售竊盜等多項罪名；莫納則被控燃料竊盜的重罪。

南加

上一則

搭郵輪停靠這幾處港口 千萬不要落單

下一則

老翁向熟人買車 一疏忽致DMV1300元罰款

延伸閱讀

聖馬刁縣電信銅纜被偷、價值超20萬 男嫌不認罪

聖馬刁縣電信銅纜被偷、價值超20萬 男嫌不認罪
風助火勢 南加2場野火 今仍未完全受控

風助火勢 南加2場野火 今仍未完全受控
你被偷的車零件可能在這 南加警方查獲50萬美元贓物

你被偷的車零件可能在這 南加警方查獲50萬美元贓物
法拉盛著火屋3年涉2刑案曾爆槍擊搶劫重案

法拉盛著火屋3年涉2刑案曾爆槍擊搶劫重案
河濱警局擬採用類似蝙蝠俠「鉤爪」抓捕車輛路阻車

河濱警局擬採用類似蝙蝠俠「鉤爪」抓捕車輛路阻車
遊民壯男手持兇器闖華人區民宅 鐵鎚攻擊屋主致重傷

遊民壯男手持兇器闖華人區民宅 鐵鎚攻擊屋主致重傷

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10
軍人新婚妻子被ICE當場逮捕，面臨遣返。(示意圖取自Pexels)

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

2026-04-06 15:09

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場
川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進