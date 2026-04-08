南加警逮2賊 揭大規模有組織偷油行動

河濱縣警方歷時近一年的追查，拘捕偷竊燃料油憲法。警方表示，此案揭露出一個大規模、有組織的柴油燃料竊盜行動。示意圖。（取自河濱縣警局官網）

兩名涉嫌竊盜燃油的嫌犯，經河濱縣警局歷時近一年的追查後落網。警方表示，此案揭露一個大規模、有組織的柴油竊盜行動。

根據警方資料，調查始於2025年5月16日。當時河濱縣警局Thermal分局接獲通報，前往麥加市（Mecca）66街90000號路段一處商業場所，處理燃料遭竊案。警員抵達後，發現一輛遭遺棄車輛，確認嫌犯已逃離。進一步調查顯示，嫌犯透過改造柴油加油設備，並利用經過改裝的車輛來隱匿與運輸燃料。該起案件共竊取約463加侖柴油，價值約2100美元。

2026年3月11日，科齊拉（Coachella）Dillon Road 46000號路段再度發生類似竊案，約9000加侖柴油遭竊，損失金額估計約6萬3000美元。警方指出，本案的作案手法與前案一致，確認屬同一犯罪模式。

隨著調查深入，警方鎖定兩嫌犯，分別為40歲的貝利（Steven Anthony Bailey）及27歲的莫納（Brian Briseno Mena），兩人均為派里斯市（Perris）居民。調查期間，警方在河濱縣多處地點執行搜索令，包括派里斯市、未建制區Homeland，以及聖伯納汀諾縣的蘋果谷市（Apple Valley），並查獲與柴油竊盜及車輛改裝相關的證據。

4月7日，警方於派里斯市Daniella Way 400號路段再次執行搜索令，並在未發生衝突的情況下將貝利與莫納逮捕。貝利隨後被收押至Cois Byrd拘留中心，面臨重大竊盜、燃料竊盜、共謀及有組織零售竊盜等多項罪名；莫納則被控燃料竊盜的重罪。