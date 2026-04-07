蚊蟲叮咬問診AI 華女依建議處置 病情加重

梁海倫表示，曾諮詢人工智能（AI）意見，但依其指引處置，症狀反而有加重趨勢，最終決定儘快就醫。（受訪人提供）

南加州 近日高溫來襲，聖蓋博谷華女家中空調恰逢故障，只能在悶熱環境中度過周末。未料，一次看似普通的蚊蟲叮咬，最終發展為就醫。華女表示，曾諮詢人工智能 （AI）意見，但依其指引處置，症狀反而有加重趨勢，最終決定儘快就醫。

居住在羅蘭岡 的梁海倫（Helen Liang）表示，日前一個氣溫接近華氏100度的周六。她感覺疑似被蚊蟲叮咬，右手掌邊緣出現兩個小包，因症狀起初輕微，並未引起重視。然而次日情況未見好轉，不僅紅腫擴大、局部變硬，還伴隨劇痛，同時胸口及手臂出現塊塊紅疹，明顯不同於以往普通的過敏反應。

她表示，曾嘗試諮詢AI，後者初步判斷為蚊蟲叮咬引發的過敏，建議使用抗過敏藥物。但在依照AI建議處理後，症狀變化迅速且有惡化趨勢，最終在家人催促下，她決定儘快就醫。

梁海倫指出，常規的預約家庭醫師就診，往往需等待數日甚至更久，部分情況還涉保險轉診程序，難以及時應對突發但尚未危及生命的病症。因此，她選擇前往家庭醫師與急診（ER）之間的Urgent Care（緊急護理中心）就診。

她表示，Urgent Care接受無預約就診（walk-in），設備相對齊全，費用則明顯低於急診室。此次在保險網絡內就診，自付費約為50美元，遠低於急診室動輒數百甚至上千美元的支出。

談及就診過程，梁海倫表示流程相對簡便。完成登記後，由護理人員詢問病史及過敏史，約20分鐘即見醫師。她說，在美國醫療體系中，已屬效率較高的就診體驗。

經醫生檢查後，初步判斷症狀存在兩種可能：一為免疫系統引發的過敏反應，另一則為需警惕的細菌感染。由於她的手部曾有小傷口，加上蚊蟲叮咬，均可能成為感染入口，因此在無法完全排除感染風險的情況下，醫生建議她立即進行抗生素治療。

最終診斷為右上肢蜂窩性組織炎，屬常見但需及時處理的細菌感染。梁海倫當天在Urgent Care接受抗生素注射，並配合口服藥物治療。醫生同時囑咐，若紅腫範圍在24小時內持續擴大，須立即回診，必要時可能需要轉診處理。

梁海倫認為，此次經歷體現美國醫療的一項重要原則：當過敏與感染難以明確區分時，醫生傾向採取「寧可過度治療，也不漏診感染」的策略。原因在於，一旦感染擴散，後果可能迅速惡化，其風險遠高於短期使用抗生素所帶來的影響。

她表示，經過當晚用藥，症狀已明顯改善，紅腫未再擴散，疼痛亦有所減輕。事後她回顧，正是及時決定趕緊前往Urgent Care就醫，才避免病情進一步惡化。

對此次經歷，梁海倫也提出幾點經驗。首先，AI可作為初步參考工具，但本質仍屬基於數據的概率判斷，無法取代醫師對風險的臨床評估。其次，在美國醫療體系下，如何在家庭醫師、Urgent Care與急診室之間做出適當選擇，是居民需要具備的基本判斷力。此外，她也指出，壓力與情緒可能透過身體表現出來，在天氣或生活出現重大變動時，更需留意身體發出的警訊。

梁海倫最後強調，對華人新移民而言，語言溝通能力直接影響就醫體驗。從掛號、問診到取藥，各環節均需基本溝通能力支撐。如何在陌生環境中建立自我應對能力，是能夠長期適應的重要課題。