民歌50年11領軍人物聚南加 潘越雲靠這一項穩贏

台灣11名民歌領軍人物齊聚南加民眾，呼籲大家7日到9日一起來「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會。（記者張宏╱攝影）

台灣11民歌領軍人物齊聚南加 民眾，大家都在比誰更年輕，而潘越雲有一項穩贏。「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會於4月7日至9日在洛杉磯 Orpheum Theatre舉行，為旅美華人 帶來跨越半世紀的經典表演。

（影音來源：記者張宏）

在日前的歌手見面會上，現場集結粉絲團和南加政商各界代表數百人，大家一起懷舊經典。吳楚楚、張明智、侯德健、潘越雲、胡德夫、周治平、葉佳修、邰肇玫和涂佩岑出席活動，大家現場玩起誰比誰更年輕的遊戲，周治平表示，當年他做組合時，因為他是和聲不是主唱所以才沒紅。他從小到大一路聽著吳楚楚、張明智、葉佳修、胡德夫、侯德健等人的校園歌曲長大，在這些歌曲中吸收創作的養分。

潘越雲有一項穩贏現場歌手，她笑著說，見面會有點小遲到，主要原因是她的頭髮太長且多，搞起來要花很久的時間。她回憶1975年的台灣民歌時代，當時和邰肇玫都是20歲左右年輕人，邰肇玫推薦她進入滾石，往事歷歷在目。

作為民歌代表人物的吳楚楚老當益壯，平時游泳跑步鐵人三項，他表示，為這場演出大家克服很多困難，洛杉磯場的表演會更加精進，希望屆時歌手在上面唱，下面大家一起合唱。他從事演出工作30年，希望在結束這份事業，甚至在人生最後時刻，回望舞台、這些人和歌，依然無悔和感動。

侯德健說話一口京腔，他表示，很榮幸和大家一起走過半個世紀，也很珍惜和大家擁有共同的50年記憶，在記憶裡有很多熟悉的旋律，從來不需要想起，永遠也不會忘記。

胡德夫頭髮眉毛全白，他表示，余光中當年對他們說，「你們其實已走進一個非常芬芳的領域」。這句話一直影響著他，來到洛杉磯，和當年一起努力的朋友再相聚，彷彿又推開一扇新的門，進入一段新的、同樣充滿芬芳的旅程。

邰肇玫自稱是老文青，她表示，民歌一遍遍傳唱，卻始終不會唱「油」也不會膩。民歌有一種獨特生命力，青春雖然一去不復返，但是屬於青春獨有的生命力都留在民歌的歌聲裡。

加州企業家聯盟主席陳慧碧和南加代表一起詮釋經典，為7日到9日為期三天的演唱會預熱，她表示，這些歌曲帶給她很多美好回憶，如今有機會現場和這些原唱歌手面對面實屬難得，希望新移民也來捧場。

主辦方戴錡表示，這次演唱會機會難得，很多原唱歌手不僅演唱民歌代表作，也會帶來其後來成名作，侯德健將演唱「龍的傳人」和「歸去來兮」，且和陳慧碧合唱一首「酒干倘賣無」。演出還準備不少新曲，讓大家可聽到新的內容與表達。

台灣11名民歌領軍人物齊聚南加民眾，大家都在比誰更年輕，而潘越雲頭髮長度穩贏。（記者張宏╱攝影）

在灣區教授流行音樂發聲技巧逾20年的邵孔川擔任歌手聲音指導。（記者張宏╱攝影）

加州企業家聯盟主席陳慧碧（右）和邰肇玫現場合唱。（記者張宏╱攝影）

聯邦眾議員趙美心（右五）為民歌五十年主創頒發賀狀。（記者張宏╱攝影）