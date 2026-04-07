房子剛買就被陌生人占住 屋主倒貼水電費 只因...

南加一位房產經紀人在購入房屋後，竟發現屋內已有陌生男子占住不走，整起事件耗時近10個月才解決。（示意圖由ChatGPT生成）

南加聖地牙哥 縣的朱拉維斯塔（Chula Vista）一房地產經紀近日分享經歷指出，她在購入一處位於南灣（South Bay）的房屋後，竟發現屋內已有陌生男子占住，整起事件耗時近10個月才解決，過程引發關注並在社群媒體上廣泛流傳。

根據NBC電視台報導，擁有逾20年買賣房產經驗的經紀人門德茲（Irma Mendez）表示，當她首次進入這間原本被封板、準備出售的房屋時，眼前景象令她震驚。「我一走進去，他就對我說了很多難聽的話，牆上到處是塗鴉，房子也被破壞得很嚴重」。

門德茲指出，一男子已擅自搬入屋內並拒絕離開。「他看起來非常自在，好像理所當然住進一間準備出售、還被封起來的房子，整個態度非常隨便」。

她曾試圖以「付錢換搬離」的方式解決糾紛，但對方拒絕，並持續占住。更讓她無奈的是，該男子甚至自行開通天然氣與電力帳戶，而由於該社區屬業主協會（HOA）管理，用水費由協會統一支付，「等於我一邊繳HOA費用，一邊替他付水費，他卻繼續占住我的房子」。

在別無選擇下，她只能將案件提交法院處理，但整個程序曠日廢時。「你要提出訴訟、走完流程，動輒又是幾個月」。

最終，在聖地牙哥縣警局介入下，該男子才被強制驅離，但此時已過去近10個月。門德茲表示，房屋狀況已嚴重受損，屋內留下大量垃圾、受損牆面，甚至還有帶有侮辱字眼的噴漆塗鴉。

類似案件在當地並非個案。根據聖地牙哥高等法院數據，2025年1月至12月期間，僅一名法官就受理超過9000起非法占住（unlawful detainer）案件。

聖地牙哥法律援助機構（San Diego Legal Aid）代表Gilberto Vera指出，這類案件通常需時6至12個月不等，視法院繁忙程度而定。他強調，面對非法占住者，屋主選項有限，「若對方是占屋者，警方通常不會直接介入，透過法院程序幾乎是唯一途徑。」

門德茲表示，目前該房屋已完成修復並重新出租，但這段經歷讓她對相關法律程序與風險有全新認識。