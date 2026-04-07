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加州油價失控 民眾一個月多掏近10億

洛杉磯訊
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在洛杉磯地區，普通無鉛汽油的平均價格近期已衝破每加侖6美元大關。（示意圖取自Pe...
在洛杉磯地區，普通無鉛汽油的平均價格近期已衝破每加侖6美元大關。（示意圖取自Pexels）

隨著美國對伊朗的軍事行動持續升溫，全美能源市場正承受劇烈震盪。根據國會聯合經濟委員會（Joint Economic Committee）民主黨成員發布的最新報告，美國民眾加總起來在汽油上的支出，比川普政府對伊朗開戰前，共多出約84億美元。而加州是重災區，自2月28日以來，消費者已額外支出近10億美元。

這份報告匯整多項數據來源，包括美國汽車協會（AAA）截至3月31日的每日平均油價數據、Edmunds.com提供的美國最暢銷燃油車資訊，並結合聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）與能源資訊署（Energy Information Administration）的汽油消費數據進行綜合分析。其中，長期處於高油價水平的加州情勢最為嚴峻。

數據顯示，自2月28日以來，僅加州家庭就已在汽油上額外支出的金額達9.698億美元，如今加滿一桶油所需的費用，已增加約35%。以全美銷量領先的Ford F-150皮卡車為例，目前加滿一桶油約需支付145美元，與一個月前相比，單次加油成本激增超過37美元。

洛杉磯地區，普通無鉛汽油的平均價格近期已衝破每加侖6美元大關；而與大眾物資運輸息息相關的柴油價格更是不斷刷新紀錄。根據AAA統計，截至6日，加州柴油平均價格已達歷史新高的每加侖7.68美元，恐將進一步推升物流成本與通膨壓力。

市場分析指出，本輪油價飆升的主因源於地緣政治風險。美聯社報導，伊朗近期試圖強化對關鍵水域「荷莫茲海峽」的控制。由於全球約20%的石油運輸需經過此航道，任何封鎖動作都將直接導致全球原油供給緊繃，進而連鎖反應至美國加油站的零售價格。

目前，全美平均油價已突破每加侖4美元，且短期內尚無見頂跡象。

面對民生壓力，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在最新聲明中試圖緩解民眾焦慮。她指出，當前的油價震盪與軍事行動直接相關。

李維特表示，當「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）結束後，油價將回落至過去幾年美國駕駛人所享有的低點。她強調，川普總統的目標，依然是全面釋放美國本土的能源產量，透過能源優勢來降低成本，確保辛勤工作的家庭擁有更多的可支配收入。

隨著衝突進入關鍵階段，能源價格是否能如白宮預期般迅速回調，已成為全美納稅人與經濟學家密切關注的焦點。

自2月28日以來，僅加州家庭就已在汽油上額外支出的金額達9.698億美元，接近1...
自2月28日以來，僅加州家庭就已在汽油上額外支出的金額達9.698億美元，接近10億美元，如今加滿一桶油所需的費用已增加約35%。以全美銷量領先的Ford F-150皮卡車為例，目前加滿一桶油約需支付145美元，與一個月前相比，單次加油成本激增超過37美元。（國會聯合經濟委員會報告截圖）

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