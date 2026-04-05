華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

華人感歎即使抽中奧運會門票，一般人也很難負擔得起高昂的價格。（美聯社）

洛杉磯奧運 門票抽籤結果近日出爐，許多提前登記的民眾，包括不少華人 在社媒分享中籤並收到購票通知。然而，很多人發現奧運的開幕式與各項比賽都需單獨購票，輕鬆花費上千美元。不少人為買奧運票，都花上了一筆不小的開銷；且還有一筆隱藏費用，高達票價的24%。

事實上，根據LA28公布的門票計畫，最低票價28美元，高級體驗票可超過1000美元。大部分門票價格在三位數，其中約一半超過200美元，5%票價將超過1000美元。每位購票者最多可買12張票，開閉幕式限4張。開閉幕票包括在12張票內。

居住在阿罕布拉市的陳小姐分享，許多有預約資格的朋友，近日陸續收到中籤以及購票通知，當時開幕式的票價大約維持在300美元左右的合理區間。

沒想到，輪到她買票時，在3日上午10時左右，她發現開幕式門票價格飆升驚人。短短不到24小時，最便宜的票已高達2600多美元。除了開幕式，各大運動項目的決賽票價也相當高，幾乎每場都超過500美元。她直呼「實在太貴！」不過，考慮到奧運難得在洛杉磯舉辦，這或許是一生僅有機會，她決定無論如何也要買票，即使只看一場也好。

陳小姐進一步感嘆，住在洛杉磯當地的居民，至少省下住宿與機票，但對那些必須跨州或跨國旅行的粉絲來說，這場奧運的成本，簡直是天文數字。動輒數千美元的觀賽成本、奧運屆時住宿價格翻倍、以及全球旅客湧入導致的交通費溢價。「這不是一般民眾可以看得起的比賽！」

但也有網友發現，每場門票是會浮動，系統似乎隔三差五會放一些便宜的票。例如：原本查看男女單乒乓球票價在900美元，但隔日再上線查詢時，已經有500美元左右的票。也就是說，要想搶到便宜票，還得靠運氣。

住在洛杉磯西邊的楊先生2日收到通知，3日可以開始搶票，儘管沒有搶到開幕式，他購買的比賽門票加起來輕鬆超過1000美元。而他身邊的朋友若參加開幕式加上多場比賽，花費甚至突破5000美元。楊先生直呼：「看個奧運真的非常燒錢。」

此外，根據LAist的報導，除了洛杉磯奧運門票本身就貴之外，就連購票系統的服務費也非常貴，服務費佔比約24%。曼哈頓海灘居民羅夫納（Lori Rovner）2日上午10點準時登入搶票，最終成功購得16張門票。但在付款時，羅夫納才發現每張票要額外支付約佔票價24%的服務費。例如一張約2100美元的門票，服務費高達505美元，使總價達到2,604.63美元。她直呼：「太誇張了，我完全不懂這個服務是什麼。」事實上，不少球迷對票價與高額服務費感到震驚。

一名Reddit用戶分享，他買十張票加起來達1萬1264美元，其中服務費就高達1038美元，引發網友震驚。購票有服務費雖常見，但收費比例差異甚大，美國政府問責辦公室2018年報告指出，主流票務市場的平均服務費約27%。對於服務費用途或為何按百分比收費，LA28未回應媒體詢問。

LA28高級副總裁Allison Katz-Mayfield表示，洛杉磯奧運會價格在美國大型賽事中還是相對合理。整體將提供1400萬張票，包含奧運與帕運。部分場次還會有站票。帕運門票將於明年開售。

購票詳情可至https://tickets.la28.org/

住在洛杉磯西邊的楊先生近日收到洛杉磯奧運中籤通知，並被通知3日下午4時開始搶票。（楊先生提供）

除了洛杉磯奧運門票本身就貴之外，就連購票系統的服務費也非常貴，服務費佔比約24%。每張票都有一筆服務費。（楊先生提供）