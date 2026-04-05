鼓勵未成年女兒跳擦邊舞 亞裔網紅被罵翻

亞裔克拉克（Kat Clark），日前因在抖音（TikTok）上鼓勵女兒做出「抖臀」動作，引發網友強烈抨擊。（示意圖由Chatgpt製作）

每日郵報報導，來自澳洲 黃金海岸，去年與丈夫強納森（Jonathan Clark）和未成年女兒戴嘉（Deja Clark）搬到美國洛杉磯 的亞裔克拉克（Kat Clark），日前因在抖音（TikTok）上鼓勵女兒做出「抖臀」動作，引發網友強烈抨擊。

在這段影片中，現年39歲的克拉克對女兒說「轉過去，搖一下」，隨後戴嘉對著鏡頭抖動臀部。當戴嘉跳完後，克拉克假裝說這是誤會，「我是說你的頭髮。」接著戴嘉脫下帽子再次轉身甩動捲髮。

不少粉絲對這對母女表示支持，留言說對戴嘉「很著迷」，鼓勵她「繼續」。然不少網友認為，讓未成年者在網路上做出這樣的舞蹈動作並不恰當。有人直言「她還是個小孩。」有人補充「未成年，且還是妳的女兒。」更有人批評「一位母親鼓勵自己15歲女兒在網路上對數千人搖臀」、「這太誇張，竟還有人鼓勵，這些留言真噁心。」每日郵報已聯繫克拉克尋求回應。

事實上，克拉克2025年6月也曾引發爭議。當時洛杉磯爆發反移民暨海關執法局（ICE）遊行，她卻抱怨當地生活不便，遭網友批評。當加州 部分地區連續四天出現動亂，海軍陸戰隊與國民兵被派上街頭時，克拉克仍上傳一段紀錄她在洛杉磯生活不便的影片。

她在影片中表示，「澳洲人和美國人雖然講著同一種語言，但今天證明我們的生活完全不同。首先，洛杉磯為什麼沒有好喝的咖啡？」她還展示店面裝上鐵門的畫面。接著她抱怨健身房有人不使用毛巾等。她還提及「他們很愛ranch沙拉醬，甚至有鮪魚培根口味，聽起來很噁心。」「老實說，這裡有很多讓人質疑的東西，但也有很多合理之處。」

影片發布後，許多網友批評她對洛杉磯動亂漠不關心。有人留言「你沒看新聞嗎？」有人說「妳完全不知道洛杉磯現在發生什麼事。」克拉克回應「我聽到了你們的聲音，我一直密切關注」、「身為一名持簽證者，我需注意自己的言詞，請相信我一直在傾聽、學習，在力所能及的範圍內提供支持。」