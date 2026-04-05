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全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

洛杉磯訊
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聖塔芭芭拉加大（UCSB）榮登 2026年全美「派對學校」第一名。（聖塔芭芭拉加...
聖塔芭芭拉加大（UCSB）榮登 2026年全美「派對學校」第一名。（聖塔芭芭拉加大官網）

加州大學再度成為全美校園文化焦點。根據大學排名平台Niche最新公布的榜單，聖塔芭芭拉加大（UCSB）榮登 2026年全美「派對學校（party school）」第一名，而同樣位於南加州的南加大（USC）也從去年的第五名上升至第四名，雙雙擠進前五，顯示加州在校園社交文化上的強勢地位。

根據California Post報導，加州的大學派對文化持續被認為是全美最活躍、最具代表性的之一，其中有兩所大學已穩居頂級派對學校之列。這不僅反映出加州悠閒、外向的生活風格，也與龐大的學生人口以及鄰近主要大城市的地理優勢有關，進一步帶動了校園內活躍的社交氛圍。

聖塔芭芭拉加大一直以濃厚的海灘派對文化聞名。校方周邊的Isla Vista社區更是學生夜生活核心，不少學生形容校園生活為「認真讀書，盡情玩樂」。白天上課、海邊放鬆，夜晚則投入熱鬧的派對氛圍。擁有超過2.2萬名大學生，加上緊鄰太平洋的地理優勢，讓聖塔芭芭拉加大的大學生活充滿陽光與活力。

相較之下，南加大的社交文化則走更精緻的路線。學生普遍認為校園生活「高品質且具社交性」，不僅重視人脈建立與多元文化交流，也強調未來發展，同時結合洛杉磯的都市夜生活，形成兼具娛樂與專業的社交圈。此次排名中，南加大也超越了阿拉巴馬大學（University of Alabama）、雪城大學（Syracuse University）及威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin–Madison）等知名學府。

整體而言，聖塔芭芭拉加大與南加大雖同樣名列全美前五大派對學校，但展現出截然不同的校園風格：聖塔芭芭拉加大是走海灘、拖鞋與家庭派對的自由氛圍；南加大則是屋頂聚會、人脈經營與精緻社交的都會風格。兩種模式各具特色，也共同勾勒出加州多元的大學生活樣貌。

南加州的南加大（USC）從去年的「派對學校」第五名上升至第四名。（南加大官網）
南加州的南加大（USC）從去年的「派對學校」第五名上升至第四名。（南加大官網）

洛杉磯 南加大 加州

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