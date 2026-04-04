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小中風症狀消失快 但恐致大麻煩 醫：不能輕視

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腦動脈中部血栓導致大腦某個部位出現暫時性血液流動阻斷，就會出現「小中風」（tra...
腦動脈中部血栓導致大腦某個部位出現暫時性血液流動阻斷，就會出現「小中風」（transient ischemic attack，TIA）。（美國抗磷脂症候群基金會解說圖）

一種病狀名為「小中風」（mini stroke），即短暫性腦缺血發作（TIA），被醫學界警告為不可輕看的健康風險，因為隨後有可能出現全面中風現象，這就會造成身體殘障。TIA症狀不單在年紀較大的人群中普遍，有20多歲的年青人亦曾罹患。

紐約郵報健康專欄指出，雖然TIA通常只維持幾分鐘，期間大腦血液流動暫時受阻，但這情況可能是全面中風的早期徵兆，而全面中風有機會導致殘疾。

哥倫比亞大學神經病學及流行病學教授埃爾金德（Dr. Mitchell S.V. Elkind）說：「TIA或許是因禍得福，因為它發出警告，表明身體出了問題，因此有機會阻止全面中風。」

TIA的症狀跟全面中風的一樣，包括突然失去平衡、頭暈或缺乏協調能力；視力突然模糊、看到疊影或一隻或雙眼視力喪失；臉部下垂、麻木或笑容不對稱；手臂或腿部無力或麻木；言語不清、說話困難或難以理解他人言語。

然而，一般人對TIA的警覺不高，因為症狀通常突然出現後迅速消失，會被人以為是小問題。英國蘇格蘭國家醫療服務體系（NHS）的中風顧問弗倫奇醫生（Dr. Tom French）接受「每日電訊報」訪問時表示：「我曾接診過一些20多歲的（TIA）患者，他們一開始以為得了偏頭痛，但實際上卻是中風。」

TIA是指腦部血液流動暫時受阻，通常是因為血栓或動脈粥狀硬化斑塊堆積所致，引發一系列症狀通常會在幾分鐘內消失。造成阻塞的血栓或斑塊多會自行分解、移動或溶解，之後血液恢復流通，腦部不會永久受損，因此事後的CT掃描和其他腦部影像檢查，結果都顯示正常。

全美每年至少有24萬人出現TIA。專家認為實際數字更高，因為許多人不會報告那些很快消失的症狀。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的資料顯示，若不對TIA進行醫治，高達20%的TIA患者會在90天內全面中風，其中一半的中風發生在TIA發作後的前兩天。中風是美國第四大死因，平均每三分鐘就有一人因中風死亡。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，中風也是導致長期殘疾的主因，逾半65歲及以上的中風倖存者行動受限。

引致TIA的高危因素主要是高血壓、2型糖尿病和高膽固醇。另外，肥胖、吸菸、飲酒和吸食毒品、有中風或TIA家族史或個人史等，也會增加風險。一般而言，TIA和中風的風險會隨年齡增長而提高，尤其在55歲以後。

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